Ocak 2025’te ikinci kez koltuğa oturan Donald Trump için yaklaşan ara seçimler öncesi kötü haber geldi. Yapılan ankette Amerikalıların yüzde 71’i ülkenin 'yanlış yola' gittiğini söylerken, Trump’ın icraatlarına onay verenlerin oranı yüzde 34’e kadar geriledi.

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ABD sandık başına gitmeye hazırlanırken, Beyaz Saray’daki ikinci dönemini sürdüren Donald Trump’ın hoşuna gitmeyecek anket verileri yayınlandı. NBC News’in 19 bine yakın kişiyle gerçekleştirdiği kapsamlı kamuoyu araştırması, Trump yönetiminin seçmen gözündeki kredisinin hızla tükendiğini net bir şekilde ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre, 28 Eylül ile 12 Ekim arasında 19 bin 135 yetişkin katılımcıya ABD'nin politikalarına ilişkin görüşleri soruldu.

Her 10 Amerikalıdan 7'si aynı fikirde: Trump’ın ikinci döneminde bir ilk

Yayımlanan sonuçlara göre, katılımcıların yüzde 29'u ABD'nin "doğru yolda" olduğunu düşündüğünü belirtirken, yüzde 71'i ise ülkenin "yanlış yolda" olduğu görüşünü paylaştı.

İKİNCİ DÖNEMİN EN DİP SEVİYESİ

Ülkelerinin "yanlış yolda" olduğunu düşünen ABD'lilerin oranının, Başkan Donald Trump'ın Ocak 2025'te başlayan ikinci dönemi boyunca görülen en yüksek seviyede olduğu kaydedildi.

Trump'ın "başkanlık görevini yerine getirme şekli" katılımcıların yüzde 34'ünden "onay" alırken, yüzde 66'sı ise bunu "onaylamadığını" belirtti. Katılımcıların yarısından fazlası da Trump'ın politikalarının ülkeye "çoğunlukla zarar verdiği" görüşünü paylaştı.

Ankete katılanların "en çok önem verdiği" meselenin ise ekonomi olduğu tespit edildi.

Her 10 Amerikalıdan 7'si aynı fikirde: Trump’ın ikinci döneminde bir ilk

3 KASIM’DA KONGRE’NİN YAPISI DEĞİŞEBİLİR

Bulundukları seçim bölgesinde hangi partiye oy vereceği sorulan seçmenlerden yüzde 55'i tercihini Demokrat Parti'den, yüzde 45'i Cumhuriyetçi Parti'den yana kullandı.

Bu tabloya rağmen katılımcıların yüzde 43'ü Demokrat Parti'ye yönelik "olumlu", yüzde 57'si "olumsuz" görüşlere sahip olduğunu açıkladı.

Her 10 Amerikalıdan 7'si aynı fikirde: Trump’ın ikinci döneminde bir ilk

Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik "olumlu" görüşler yüzde 37, "olumsuz" görüşler yüzde 63 oranlarında seyretti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve 100 sandalyeli Senato'nun üçte biri yenilenecek.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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