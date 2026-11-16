Hindistan ile Pakistan arasında pirinç üzerinden 'Türkiye' savaşı! Ankara'nın kararı beklendi

Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır devam eden basmati pirinci anlaşmazlığında Türkiye'den önemli bir karar geldi. İki ülke, dünyaca ünlü pirincin coğrafi işaret tescili için uluslararası alanda mücadele ederken Türk Patent ve Marka Kurumu, Pakistan'ın başvurusunu kabul etti. Hindistan'ın Türkiye'deki başvurusu ise henüz sonuçlanmadı.

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Dünyaca ünlü aromatik basmati pirincinin uluslararası alanda tescillenmesi için Hindistan ve Pakistan arasında yıllardır süren hukuki ve ticari mücadelede Türkiye kritik bir rol üstlendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) attığı adımlar, küresel ticaret kulislerinde ve iki ülkenin medyasında başat gündem maddesi haline gelmişti.

Hindistan merkezli The Hindu gazetesinin haberine göre Türkiye, söz konusu rekabette Pakistan'ın başvurusunu sonuçlandırarak basmati pirincine coğrafi işaret tescili verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Pakistan'ın 2 Şubat 2024'te yaptığı başvuruyu kabul ederek, mahreç işareti tescilini tamamladı.

Tescil kapsamında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh ve Belucistan bölgeleri yer aldı.

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HİNDİSTAN'IN BAŞVURUSU BEKLEMEDE KALDI

Hindistan, 31 Temmuz 2025'te basmati pirinci için Türkiye'ye menşe adı kategorisinde başvuruda bulunmuştu.

Fakat The Hindu'nun aktardığına göre Yeni Delhi'nin başvurusu henüz sonuçlanmadı.

TÜRKİYE'DEN KEŞMİR HAMLESİ

TÜRKPATENT, 2 Ocak tarihli bülteninde Pakistan'ın eski ve değiştirilmiş basmati ekim alanlarını karşılaştırdı.

The Hindu'nun haberine göre Pakistan'ın ilk başvurusunda basmati pirincinin yetiştirildiği bölgeler arasında “Azad Keşmir” ifadesi bulunuyordu.

Ancak TÜRKPATENT'in Ocak 2026'da yayımladığı düzenlemeyle söz konusu ifade üretim alanı tanımından çıkarıldı.

Hindistan basını ise bu düzenlemeyi Keşmir anlaşmazlığı üzerinden değerlendirdi. The Hindu'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Hindistan Ticaret Bakanlığı kaynağı, "Bu durum, Hindistan'ın egemenliği ve Jammu ve Keşmir davası için bir emsal teşkil edebilir" dedi.

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BASMATİ PİRİNCİ NEDEN İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMAZLIK KONUSU?

Basmati, kendine özgü kokusu ve uzun taneleriyle tanınan, Hindistan ve Pakistan'da yetiştirilen bir pirinç türü.

İki ülke, ürünün yetiştirildiği bölgelerin uluslararası alanda tescillenmesi konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşıyor.

Hindistan'ın Avrupa Birliği'ne 2018 yılında yaptığı coğrafi işaret başvurusu henüz sonuçlanmadı. Yeni Delhi'nin Avustralya, Yeni Zelanda ve Kenya'daki tescil girişimleri de sonuçsuz kaldı.

Pakistan ise Türkiye'deki başvurusunu tamamlayarak basmati pirinci için coğrafi işaret koruması elde etti.

TÜRKİYE'NİN KARARI YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLATTI

Türkiye'nin Pakistan'ın farklı üretim bölgelerini tescil kapsamına alması, Hindistan'da devam eden bir davayla da ilişkilendirildi.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaleti, basmati pirinci yetiştirilen bölgeler arasına dahil edilmek istiyor. Ancak bu talep daha önce Hindistan Patent Ofisi tarafından reddedildi.

Uyuşmazlık yargıya taşınırken Madras Yüksek Mahkemesi'nde 17 Kasım'da yeni bir duruşma yapılması bekleniyor.

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