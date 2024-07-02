Hindistan'da ayin dehşeti! Ölü sayısı 100'ü geçti
Dünya Haberleri / Ajanslar
Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham felakete sahne oldu. Ayinde havasız kalma sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi. Öte yandan ayin sırasında 100'lerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralıların çoğunun ise kadın ve çocuk olduğu belirtildi.
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bir Hindu ayin sırasında yaşanan izdiham, felaketi beraberinde getirdi.
116 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Polis tarafından yapılan açıklamada, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 116 kişinin hayatını kaybettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği ifade edildi.
100'LERCE KİŞİ HASTANELİK OLDU
Olayla yaralananlar kamyonet ve motosikletlerle çevredeki hastanelere götürüldü. İzdihamın neden yaşandığı henüz bilinmezken, yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralanan 100'lerce kişi ise hastaneye kaldırıldı.
AŞIRI HAVASIZLIK FELAKETE YOL AÇTI
Hathras Bölgesi Sulh Hakimi Ashish Kumar, olayın etkinliğin sonuna doğru aşırı havasızlık nedeniyle insanların alandan ayrıldığı sırada meydana geldiğini söyledi.
BAŞBAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Hindistan'da küçük alanlarda gerçekleştirilen kalabalık ayinlerde güvenlik tedbirlerine uyulmaması nedeniyle benzer facialar yaşanıyor.
110 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Hindistan'da 2013 yılında bir tapınakta düzenlenen etkinlikte yaşanan izdihamda da en az 110 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Ajanslar