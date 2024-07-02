Hindistan'da ayin dehşeti! Ölü sayısı 100'ü geçti

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar 2 Temmuz 2024 18:39 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 19:35 - Güncelleme:

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Hindistan'da Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham felakete sahne oldu. Ayinde havasız kalma sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükseldi. Öte yandan ayin sırasında 100'lerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralıların çoğunun ise kadın ve çocuk olduğu belirtildi.