Belediye meclisinde Binali Yıldırım-Bülent Ecevit krizi çıktı

İzmir'de AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediyesi tarafından yapılan Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin ismi, CHP tarafından Belediye Meclisi'nde değiştirilmek istendi. CHP kanadı, isim için Bülent Ecevit Millet Bahçesi önerisinde bulundu. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Recep Tayyip Taslak sert tepkilerde bulundu.

İzmir Kemalpaşa’da AK Parti Belediyeciliğinin yaptığı Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin isminin, Belediye Meclisi’nde CHP tarafından Bülent Ecevit isminin konulması önerisinde bulunulmasına karşı çıkıldı.

"BÜLENT ECEVİT OLSUN" DENİLDİ

AK Parti döneminde yapılan Millet Bahçesi, dönemin TBMM Meclis Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın ismi konulmuştu. Dün, Kemalpaşa Belediyesi Meclisi’nde, CHP Grubunun teklifi ile Binali Yıldırım isminin değiştirilerek Bülent Ecevit konulması önerisinde bulundu.

"KESİNLİKLE REDDEDİYORUZ"

Yapılan öneriyi doğru bulmadığını ifade eden AK Parti Grup Başkanvekili ve İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Cumhur İttifakı olarak kesinlikle bu önergeyi reddediyoruz. Ülkemizin en önemli iki başbakanın ismi geçmiş durumda. Şu anda ismini taşıdığı son başbakanımız, Gazi Meclisimizin başkanlığını yapmış bir devlet büyüğümüz ile ilgili bu tür önergeyi doğru kabul etmiyoruz. Kesinlikle reddediyoruz. Belediye Başkanı olarak ortaya bir irade koyarak Binali Yıldırım Millet Bahçesi’nin isminin aynı kalmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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"BAŞKA YERLERE KENDİSİNİN İSMİ VERİLEBİLİR"

CHP Meclis Üyesi Selçuk Karakülçe ise, "AK Parti ve Cumhur İttifakı için 15 Temmuz ne kadar önemliyse, 20 Temmuz tarihi de Türk toplumu için o kadar önemli bir tarihtir. Allah, Binali Yıldırım’a daha uzun ömür versin. Önümüzde i dönemde yapılacak başka yerlere kendisinin ismi verilebilir" dedi.