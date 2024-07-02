Gram altın yatırımcıları dikkat! İslam Memiş büyük fırsatı açıkladı

Türkiye'de piyasalar temmuzun ilk haftasında borsa ve gram altında yaşanan düşüşle paniğe kapıldı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yaşanan düşüşlere yönelik değerlendirmede bulunarak, "Gram altın TL fiyatı 2453-2467 lira aralığında. Düşüşle başladı temmuz ayına. Altın alacaklar, altın alayım mı diye soranlara al diye cevap veriyorum" sözlerini sarf etti.

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Piyasalar dün Borsa İstanbul'da yaşanan şok düşüşle sarsıldı. Gram altında da düşüşler görüldü. Uzmanlar yurt içi piyasaların cuma günü açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte harekete geçeceğini belirtti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcılar için dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

İslam Memiş'in açıklamaları şu şekilde:

BORSADA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Borsa İstanbul 10 bin 319 puanda. Yüzde 3 satıcılı. Bu satışlar devam ediyor. Biz borsada bekliyoruz. Neden değer kaybetti borsa? Ons altın 2328 dolarda. Bu hafta ajandamıza not olarak yazalım 2300-2380 doları takip ediyor olacağız.

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BAKAN ŞİMŞEK'İ İŞARET ETTİ

Sayın Şimşek'in önemli açıklamaları vardı, yeni vergilerden bahsetti. Borsada ve KKM'deki kazançlarla ilgili yeni vergilendirmeden bahsetti. Satışların arkasında bu açıklamaların önemli olduğunu düşünüyorum.

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"SORANLARA AL DİYE CEVAP VERİYORUM"

Gram altın TL fiyatı 2453-2467 lira aralığında. Düşüşle başladı temmuz ayına. Altın alacaklar, altın alayım mı diye soranlara al diye cevap veriyorum. Çünkü 2450-2500 lira aralığı çok kalıcı olmayacaktır bundan sonraki süreçlerde. Altın tarafında fırsat kollayanlar bu seviyeleri değerlendirmeli. Temmuzda yeni ralliler beklemeyi sürdüreceğiz.