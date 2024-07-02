Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman

Bankacılık hizmeti sunan Alman Deutsche Bank'ın analistleri Türkiye'deki tahvillere dikkat çekti. 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak Türkiye'yi işaret eden uzmanlar, "Ya şimdi ya hiçbir zaman" ifadeleriyle bir rapor paylaştı. Enflasyonun düşeceğini ifade eden stratejistler, şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu vurguladı.

Castrol Filozof 2.0 ile daha verimli ve ekonomik filo yönetimi

Castrol Filozof 2.0 ile daha verimli ve ekonomik filo yönetimi

Deutsche Bank stratejistleri, 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak Türkiye'yi işaret etti. Analistler TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için uygun olduğunu vurguladı.

"YA ŞİMDİ YA HİÇBİR ZAMAN"

Christian Wietoska öncülüğündeki ekonomi stratejistleri, paylaştıkları raporda Merkez Bankası'nın para politikasına dikkat çektiler. "Ya şimdi, ya hiçbir zaman'" ifadeleriyle paylaşılan raporda, kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatı ve en önemlisi içerideki algının değişmesi işaret edildi.

Analistler yükseliş beklentisinin de makul olduğunu belirtti.

ENFLASYON İÇİN DÜŞÜŞ MESAJI

Stratejistler, enflasyonun düşmesini beklediklerini ifade ederek, "Buna ek olarak zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları, daha istikrarlı seyreden kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor. Bu da yapıcı tahminlerimizin en kritik yönleri." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisi, TL tahvilleri destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ DEĞERLEMELERİ UCUZ BULDULAR

Şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu kaydeden Wietoska 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geliyor. 2 yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.

Deutsche Bank'ın dışında Türk tahvillerinde yükseliş bekleyenlerden biri de Pictet oldu.

Pictet Varlık Yönetimi de geçen hafta TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini söylemişti. Bunda, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleri etkili olmuştu.