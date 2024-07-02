Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman

Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye&#039;yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman
Türkiye, Tahvil, Haber

Ekonomi Haberleri

Bankacılık hizmeti sunan Alman Deutsche Bank'ın analistleri Türkiye'deki tahvillere dikkat çekti. 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak Türkiye'yi işaret eden uzmanlar, "Ya şimdi ya hiçbir zaman" ifadeleriyle bir rapor paylaştı. Enflasyonun düşeceğini ifade eden stratejistler, şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu vurguladı.

Deutsche Bank stratejistleri, 2024'ün en iyi yatırım adresi olarak Türkiye'yi işaret etti. Analistler TL cinsi tahvillerin yatırımcılar için uygun olduğunu vurguladı.

"YA ŞİMDİ YA HİÇBİR ZAMAN"

Christian Wietoska öncülüğündeki ekonomi stratejistleri, paylaştıkları raporda Merkez Bankası'nın para politikasına dikkat çektiler. "Ya şimdi, ya hiçbir zaman'" ifadeleriyle paylaşılan raporda, kredi notu güncellemeleri, cazip carry fırsatı ve en önemlisi içerideki algının değişmesi işaret edildi.

Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman - 1. Resim

Analistler yükseliş beklentisinin de makul olduğunu belirtti.

ENFLASYON İÇİN DÜŞÜŞ MESAJI

Stratejistler, enflasyonun düşmesini beklediklerini ifade ederek, "Buna ek olarak zayıflayan iç talep, sıkılaşan kredi koşulları, daha istikrarlı seyreden kur, enflasyondaki yavaşlamayı destekliyor. Bu da yapıcı tahminlerimizin en kritik yönleri." ifadelerine yer verdi.

Uzmanlar, TL carry trade'de kalabalık pozisyonlanmanın aksine lira cinsi tahvillerde pozisyonlanmanın hala zayıf olduğunu belirterek "Bunun yanı sıra yaz aylarında net tahvil ihracının azalacağı beklentisi, TL tahvilleri destekleyebilir" değerlendirmesini yaptı.

Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman - 2. Resim

TÜRKİYE'DEKİ DEĞERLEMELERİ UCUZ BULDULAR

Şu anki değerlemelerin ucuz olduğunu kaydeden Wietoska 10 yıllık tahvil getirilerinin bu yıl yaklaşık 400 baz puan düşüş için alanı olduğunu belirtti. Bu, yaklaşık yüzde 28 düşüş anlamına geliyor. 2 yıllık tahvil getirisinin ise 850 baz puan düşebileceği tahmini paylaşıldı.

Deutsche Bank'ın dışında Türk tahvillerinde yükseliş bekleyenlerden biri de Pictet oldu.

Pictet Varlık Yönetimi de geçen hafta TL’de ağırlıklarını artırdıklarını ve portföylerine 2-5 yıllık tahviller eklediklerini söylemişti. Bunda, enflasyonun zirve seviyeyi gördüğü beklentisi ve Merkez Bankası'nın şahin sinyalleri etkili olmuştu.

Deutsche Bank stratejistleri yatırım için Türkiye'yi işaret etti: Ya şimdi ya hiçbir zaman - 4. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Juventus'a Amerikalı orta saha için teklif yapılacak2 Temmuz Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı Damla aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal destek kart ödemelerine yüzde 100 zam geldi - EkonomiSosyal destek kart ödemelerine yüzde 100 zam geldi250 milyon dolarlık miras krizi! Türkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğinde, konkordato istedi - EkonomiTürkiye'nin ünlü firması iflasın eşiğindeTanesi 10 liraya, kilosu 100 liraya ulaştı! Limonun fiyatı ne zaman düşecek? - EkonomiTanesi bakın kaç liraya satılıyorBorsa liginin şampiyonu Fenerbahçe oldu  - EkonomiBorsa liginin şampiyonu FenerbahçeSıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el oldu - EkonomiSıfır araçlar, teker yere değmeden ikinci el olduBattalgazi Belediyesi 30 iş yerini ihale ile satacak  - EkonomiBelediye 30 iş yerini ihale ile satacak 
Sonraki Haber Yükleniyor...