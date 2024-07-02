İş Dünyası 'Mahkeme Sohbetleri'nde buluştu! Halka arz, ekonomiye ilaç gibi geldi

Türkiye’de İş Dünyası dergisi, halka arzların ekonomiye katkısını masaya yatırdı.

Türkiye’de İş Dünyası, Ada’daki fırsatları uzmanlarla konuştu: Kıbrıs yatırım için cazip bir seçenek

Türkiye’de İş Dünyası, Ada’daki fırsatları uzmanlarla konuştu: Kıbrıs yatırım için cazip bir seçenek

11’incisi gerçekleşen Mahkeme Sohbetleri’nde bir araya gelen aracı kurum temsilcileri ve halka açık şirketlerin yöneticileri, sermaye piyasalarının önemini ve ekonomiye katkısını anlattı.

Toplantının moderatörlüğünü, Türkiye’de İş Dünyası Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ile paylaşan Piramit Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Berra Doğaner “Halka arzlar sermaye piyasasının kalbidir. Hem şirkete hem yatırımcılara fayda sağlayan bir bütündür” ifadesini kullandı.

Pandemi dönemine kadar hissesi işlem gören şirket sayısının 400 olduğunu hatırlatan Doğaner, “Son 2 yılda 150 şirket daha halka arz oldu, sayı 550’ye çıktı. Pandemiye kadar 1,2 milyon kişi olan yatırımcı sayısı 8 milyonu geçti. Halka arzlara artık 5 milyon kişi katılıyor” dedi.

GYO maceralarının 2022’de başladığını söyleyen Ege Yapı GYO Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Mezireli de aslında 2023 sonu için planladıkları halka arzda, değerlendirme süreçlerin uzunluğundan dolayı gecikme olduğunu, sona yaklaştıklarını anlattı.

4 yıldır halka arza hazırlandıklarını söyleyen Çokyaşar Holding Genel Müdürü Erman Korkusuz ise “Şirketimizin yatırım iştahı devam ediyor. Halka arz dışında hem kurumsallaşma hem dijitalleşmede ciddi adımlarımız var” dedi.

DBE Holding Genel Müdürü Efrahim Türkmen de GIO adlı şarj markaları bulunduğunu, Togg ile belli bölgelerde iş birlikteliği yaptıklarını, marka bilinirliğini artırdıktan sonra Türkiye ve Avrupa’da halka arz hedefleri bulunduğunu söyledi.

ÇÖPTEN ELEKTRİKTE EN BÜYÜK

Mobilya sektörüne küçük bir dükkânda, baba mesleği olarak girdiklerini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da “Zamanla büyüdük ve Doğtaş mobilya olduk. Ardından yabancı fonla ortak olduk. Sektöre ilk yabancı fonu getiren şirketiz. Kelebek Mobilya’yı aldıktan sonra Doğanlar Mobilya olarak tek çatı altında topladık. Afrika’da da faaliyetlerimiz var. Senegal’de bir mobilya fabrikası kurduk. Çöpten elektrik üreten fabrikalarımız var. Bu alanda Türkiye’nin en büyüğüyüz. Çok başarılı bir halka arz yaptık. Sonrasında Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası bize ortak oldu. Amerikalı bir şirket ortaklık teklif etti. Projemizin yatırım bedeli 300 milyon dolar. Yani ikinci halka arzı yaptık, üçüncüye hazırlanıyoruz” dedi.

İz Baskı Genel Müdürü Cihan Tanık 2025 mart ayında halka arz planladıklarını söylerken, Best Brands Energy Group Müdürü Artun Oral ise enerji sektörünün hareketli olduğu borsaya kendilerinin de yıl sonuna kadar dahil olacaklarını dile getirdi.