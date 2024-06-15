Türkiye’de İş Dünyası, Ada’daki fırsatları uzmanlarla konuştu: Kıbrıs yatırım için cazip bir seçenek

Türkiye’de İş Dünyası’nın düzenlediği iki zirvede KKTC’deki yatırım fırsatları ele alındı. Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, fiyat artışı nedeniyle yatırımcının yeni rota aradığını, gayrimenkul aramalarının %231 arttığı Kıbrıs’ta konut satışlarının %25’inin Türkiye’de yaşayan Türklere yapıldığını söyledi.

İhlas Medya Grubu bünyesinde 2021’den bu yana faaliyet gösteren Türkiye’de İş Dünyası dergisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yatırım fırsatlarını konuşmak ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliklerine ışık tutmak adına iş dünyasını ‘yavru vatan’da ağırladı. Burada iki zirveye ev sahipliği yapan dergi, ilk zirveyi Özge Özler Real Estate Investment Kurucusu Özge Özler iş birliğinde gerçekleştirirken, ikinci zirve ise Emlakjet’in katkılarıyla Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlendi. Özge Özler, “Kıbrıs, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan gayrimenkul yatırımı için cazip bir seçenek olabilir. Artık tüketiciler sadece konut veya ticari gayrimenkullere değil, aynı zamanda lüks ve kazançlı projelere yöneliyorlar” dedi. Cyprus Constructions Satış Temsilcisi Çağlar Deniz ise bölgedeki fırsatlara dikkat çekerek, “Ev aldığınız zaman burada oturma izni alabiliyorsunuz. Yabancı yatırımcının Ada’ya çok fazla rağbet etmesinin en önemli sebeplerinden biri de bu” diye konuştu.

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GAYRİMENKULDE ROTA KKTC

İkinci zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye’de İş Dünyası dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ise “Dergimizin her sayısında iş dünyasının dertlerini, sorunlarını ve önümüzdeki döneme ilişkin bakış açılarını ortaya koyduk. Geçtiğimiz aylarda Almanya’da gerçekleştirdiğimiz buluşma serimize bu kez Kıbrıs’ta devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Emlakjet CEO’su Tolga İdikat da “Türkiye’de emlak sektöründe bir daralma var. Gayrimenkuldeki fiyatlarda ciddi oranlarda bir artış söz konusu. Hâl böyle olunca da gayrimenkul yatırımcısı kendine yeni bir rota arıyor. Konuya Kıbrıs özelinde bakacak olursak, bu yılın ilk altı ayında yüzde 231 oranında aramalarda bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Sıfır konutların satışının yüzde 25’inin artık Türkiye’de yaşayan Türklere yapıldığını görüyoruz. Buraya çok ciddi bir talep var” değerlendirmesini yaptı. Emlakjet Pazarlama ve Büyüme Direktörü Kadir Yılmaz ise “Türkiye’ye gelen yabancı yatırımın 2024’te yüzde 50 düştüğünü söyleyebiliriz. Türkiye’den yurt dışına giden gayrimenkul yatırımlarında ise 2023’te bir önceki yıla göre 1.6 katlık bir artış olduğunu görüyoruz. 791 milyon dolardan 2 milyar dolara doğru bir çıkış var. Kıbrıs’ın burada önemli paya sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu gerçeklikten yola çıkarak Kıbrıs’ta satış operasyonu kurduk” dedi. Emlakjet Satış Direktörü Özgür Baba da Dubai’den sonra Kıbrıs’a geçiş yaptıklarını belirterek “İstiyoruz ki Türk yatırımcıları Kıbrıs’a güvenli bir şekilde yatırım yapsın” diye konuştu.

Türkiye’de İş Dünyası’nın KKTC’deki etkinliğine destek verenlere teşekkür belgesi takdim edildi.