Mayıs ayı konut satış rakamları açıkladı! İşte dikkat çeken oran
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mayıs ayına ait konut satış rakamları açıklandı. Türkiye genelindeki konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4'lük bir azalma görüldü.
Türkiye genelinde konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.
Ayrıntılar gelecek...
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi