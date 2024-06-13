Mayıs ayı konut satış rakamları açıkladı! İşte dikkat çeken oran

Konutta vurgun yerliyi de kaçırdı! Yurt dışından 2 milyar dolarlık konut aldık!

Konutta vurgun yerliyi de kaçırdı! Yurt dışından 2 milyar dolarlık konut aldık!

Mayıs ayına ait konut satış rakamları açıklandı. Türkiye genelindeki konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4'lük bir azalma görüldü.

Türkiye genelinde konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Ayrıntılar gelecek...