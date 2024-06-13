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Mayıs ayı konut satış rakamları açıkladı! İşte dikkat çeken oran

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mayıs ayı konut satış rakamları açıkladı! İşte dikkat çeken oran

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayına ait konut satış rakamları açıklandı. Türkiye genelindeki konut satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4'lük bir azalma görüldü.

Türkiye genelinde konut satışları, mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 azalarak 110 bin 588 oldu.

Ayrıntılar gelecek...

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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