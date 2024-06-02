Konutta bugünkü fiyatları ararız! Sektör, son yatırım fırsatı için uyardı

Yüksek faiz ortamı, enflasyon ve kira zam sınırı sebebiyle rağbet görmeyen konut sektöründe fiyatlar alım fırsatı veriyor. Sektör oyuncuları “Faizler gerilediğinde konutta bugünkü fiyatları ararız” yorumunu yapıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Kira zam sınırı sebebiyle konut yatırımına sıcak bakmayan yatırımcıların temmuz ayından itibaren konut alımına hız vereceği belirtiliyor. Ayrıca enflasyonun ve mevduat faiz oranlarının düşüşe geçmesi ile konut sektöründe hareketlenme bekleniyor.

Sektör oyuncuları “Konut fiyatları alım fırsatı verirken, mevduatta para tutmak mantıksız. Üstelik kira zam sınırı da kalkıyor. Bu ekonomik şartlarda ev alabilmek en doğru yatırım. Bir zaman sonra fiyatlar yükseldiğinde bu rakamlara ev alma şansı kalmayacak” diye konuştu.

Gayrimenkulün alım fırsatı verdiğini söyleyen sektör oyuncuları “Çünkü faizlerin düştüğü dönemde fiyatlar adım adım artmaya başlar. Daha önce gördük, faizler düşmeye başlayınca artan fiyatlar karşımıza çıktı. Bugün alıcı sayısının, görece düşük olduğu bir pazar var. Konut alımında bir erteleme var ama bu ertelemenin getirdiği bir stres de söz konusu. Çocuğunuzu evlendiriyorsunuz, deprem sebebiyle yeni konuta geçmeye çalışıyorsunuz ama fiyatların düşmediğini görüyorsunuz. Dolar bazlı ülke genelinde düşüş olabilir ama fiyatlarda büyük bir gerileme olacağını sanmıyoruz. Hatta faiz oranları dengelendiğinde, bugünkü fiyatları arıyor olacağız” diyor.