Banka yok, kefil yok... Emlak Konut GYO'dan 5 ilde 4 alternatifli indirimli konut kampanyası

Emlak Konut GYO, 5 ildeki 16 projede 4 alternatifli konut indirim kampanyası başlattı. Bu kapsamda peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yarısı peşin 2 yıl ödemesiz veya yüzde 1,29 vade oranıyla 72 aya varan taksitlerle ev sahibi olunabilecek.

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Emlak Konut GYO’nun ‘Güvenli Yatırım, Güvenli Gelecek’ sloganıyla dün başlattığı konut kampanyası ile ister peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ister yarısı peşin 2 yıl ödemesiz veya 1,29 vade oranıyla 72 aya varan taksitlerle ev sahibi olunabilecek. 2023’ü 53 milyar 179 milyon TL ön satış geliri ile bitirdiklerini, yıl sonu itibarıyla 4.700 bağımsız bölümü hak sahiplerine teslim ettiklerini ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem “Geçmişte olduğu gibi, bugün de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’mız Sayın Mehmet Özhaseki’nin destekleriyle düzenlediğimiz kampanyamız; İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya, Balıkesir ve Denizli’nin yer aldığı 16 projemizi kapsamaktadır” dedi.

DÖRT AYRI ÖDEME ŞARTI VAR

Kampanyanın Emlak Konut ödeme sistemiyle ‘bankasız-kefilsiz’ olarak vatandaşa ev sahibi olmaları için dört ayrı ödeme şartını içerdiğine işaret eden Erdem “Birinci şartta; peşin alımlarda yüzde 25 indirim sağlıyoruz. İkinci şartta; yüzde 25 peşinat, vade farksız ara ödemeli satış şartımızda 6, 12 ve 24. aylarda ara ödemeler bulunuyor. Üçüncü şartımızda ise; yarısı peşin, kalan yarısı da 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkânı sunuyoruz. Dördüncü ve son şartımızda da; yüzde 25 peşinat, yüzde 1,29 vade farkıyla 72 aylık sabit artan taksit seçenekleri olacaktır” diye konuştu.

2 BİN KONUT SATIŞI HEDEFİ

Emlak Konut GYO, kampanya kapsamında 1.500-2.000 civarında konut satılmasını bekliyor. Cengiz Erdem, 8 bine yakın konut stokları olduğunu, talebin fazla olması durumunda stoktaki konutları da kampanyaya dâhil edebileceklerini kaydetti. Kampanyalarla piyasayı regüle ettiklerini ifade eden Erdem, 3,5 milyon metrekareye yakın arsa stoklarının olduğunu, yeni projeleri mutlaka yapacaklarını söyledi. Konuta erişimde asıl problemin konut sayısını artırmaktan öte yüksek maliyet olduğunu kaydeden Erdem, özetle şöyle konuştu: Ahlaki enflasyon var Türkiye’de... Taşın altına elimizi koyacağız. Zam yapman gerekmiyorsa yapmayacaksın. Gereksiz maliyetler oluşturmayacağız hep beraber. Bizim derdimiz bu. Eğer böyle olursa bu konut fiyatı, bu maliyetler olmaz.