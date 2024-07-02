Borsadaki düşüş alım fırsatı mı? İşte dikkat çeken hisseler

‘Gelir vergisi’ haberiyle sert gerileyen borsa dün 10.343’ten kapandı. Analistler, 10.400’ün kritik olduğunu belirterek, “Bu seviye üzerine çıkılırsa güvenli bölgeye geçilebilir ancak satışlar sürerse, 9950’ye varabilecek düşüşler dikkate alınmalı. Orta ve uzun vadede bu düşüler alım fırsatı olabilir” görüşünü dile getiriyor. Son 1 ayda BİST30 kapsamında BIMAS, TOASO, PGSUS, EREGL ve EKGYO gibi hisseler %5 ve üzeri primle borsadan pozitif ayrıştı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde %2,86 gibi yüksek bir oranda gerileyerek 10.343 puandan kapanış gerçekleştirdi. En yüksek 10.743 seviyesini gören endeks; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından “borsada kazançlar üzerinden gelir vergisi çalışmalarının yapıldığı” yönünde açıklamaların gelmesiyle birlikte düşüşe geçti. Gün içinde en düşük 10.254 puanı gören endeks, tepki alımları gelse de kritik 10.400 desteğinin altında kaldı.

ŞARTLAR BORSA LEHİNEYDİ!..

Geçen hafta VİOP’ta vade sonu işlemlerinin tamamlandığını, gri listeden çıkış beklentisinin gerçekleştiğini ve Moody’s’ten belki de iki kademe birden not artışının gelebileceğini aktaran analistler, “Şartlar borsa lehine işliyordu. Vergi açıklaması biraz moralleri bozdu. Diğer birçok yatırım araçlarında olduğu gibi borsa kazançlarından da vergi alınması doğal. Hatta böyle bir vergi işlem vergisine göre daha doğru. Ancak bu tarz açıklamaların, piyasalar kapalıyken yapılması, dünkü gibi tepkileri de daha makul hale getirebilirdi” değerlendirmesinde bulundu.

ENDEKSTE BU SEVİYELER KRİTİK

Borsada gelir vergisi çalışmalarının bundan sonraki süreçte de uzun süre tartışılabileceğini ve böyle bir vergi gelse bile bunun tahsilatının aylar sonra, belki de 2025’te gerçekleşebileceğini belirten analistler, “Bu sebeple son düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken seviye 10.400… Endeks bu seviye üzerine çıkarsa güvenli bölgeye de geçiş yapabilir. Ancak 10.400’in altında kalıcılık, 9950’ye varabilecek geri çekilmeleri de gündeme getirebilir. Yatırımcılar böyle bir ihtimalde de kademeli bir şekilde beklentili hisselere odaklanmalı” diyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

1 Temmuz işlemlerinde borsadaki sert gerilemede; BİST100 kapsamında en çok düşen hisseler arasında %8,90-%6,50 değer kaybıyla birlikte MIATK, KCAER, KONYA, ODAS ve EUREN yer aldı. Yine BİST100 kapsamında sadece BIMAS ve ENERY hisseleri günü pozitif tamamlamayı başardı.

Öte yandan en fazla para çıkışı THYAO, EREGL, YKBNK gibi hisselerde gerçekleşti. BIMAS, AKBNK ve KCHOL ise en fazla para girişi yaşanan hisseler arasında başı çekti.

BORSADA BU HİSSELERE DİKKAT

BİST100 endeksi son kapanışı itibarıyla, mayısta gördüğü 11.088 zirvesinin %6,72 gerisinde bulunuyor. Borsa İstanbul’da BİST30 endeksine dahil hisselere bakıldığında ise son bir ayda BIMAS, TOASO, PGSUS, EREGL ve EKGYO gibi hisselerin %5 ve üzeri primle, borsadan pozitif ayrıştığı görülüyor.

Yine BİST30 kapsamındaki KONTR, HEKTS, DOAS, ALARK, BRSAN ve GUBRF hisselerinde ise %12 ve üzerinde değer kaybı yaşandı. Bu hisseler de endeksten negatif ayrıştı.