Sinan Ateş davasında 2. gün... Tetikçiyi getiren Muratcan Çolak savunma yapacak

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2024 09:07 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 10:17 - Güncelleme:

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına bugün de devam ediliyor. Ateş'in eşi Ayşe Ateş çelik yelek ve korumalarla adliyeye gelirken duruşma, tetikçiyi Ankara'ya getiren Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.