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CANLI ANLATIM

Sinan Ateş davasında 2. gün... Tetikçiyi getiren Muratcan Çolak savunma yapacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına bugün de devam ediliyor. Ateş'in eşi Ayşe Ateş çelik yelek ve korumalarla adliyeye gelirken duruşma, tetikçiyi Ankara'ya getiren Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.

Canlı Anlatım Özeti
  • TETKİÇİY TAŞIYAN ÇOLAK SAVUNMA YAPIYOR
  • SİNAN ATEŞ DAVASINDA 2. GÜN
  • İLK CELSE DÜN GÖRÜLDÜ

 02.07.2024 10:17

TETKİÇİY TAŞIYAN ÇOLAK SAVUNMA YAPIYOR

Duruşma, tetikçi Eray Özyağci'yi araçla İstanbul'dan Ankara'ya getirdiği belirtilen tutuklu polis memuru Murat Can Çolak'ın savunmasıyla başladı.

02.07.2024 09:08

SİNAN ATEŞ DAVASINDA 2. GÜN

Ateş davası 2. gününde devam ediyor. Ayşe Ateş mahkeme salonuna 6 koruma ve çelik yelekle geldi. 

01.07.2024 17:00

İLK CELSE DÜN GÖRÜLDÜ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanıklı davanın ilk duruşması tamamlandı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki görülen duruşmada sanıklar hazır edilirken, duruşmayı müştekiler ile bazı siyasiler de takip etti.

Yer: Ankara

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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