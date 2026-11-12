Icardi'ye eski eşinden ağır suçlama: Savcılığa gidip ifade verdi

Eski eşi Wanda Nara'nın kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mauro Icardi, Arjantin'de savcılığa giderek ifade verdi. Futbolcu hakkındaki iddiaları reddetti.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine savcılığa giderek ifade verdi.

Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentindeki Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Savcılığına avukatlarıyla birlikte giden Icardi'nin savcılığa kendi isteğiyle başvurduğu belirtildi.

Icardiye eski eşinden ağır suçlama: Savcılığa gidip ifade verdi

WANDA NARA ŞİKÂYETÇİ OLDU

Olayın, eski çiftin 11 yaşındaki kızları Francesca ile yaşanan bir tartışmanın ardından gündeme geldiği öğrenildi. Wanda Nara, kızının kendisine gönderdiği mesajlarda babasının kendisine vurduğunu ve odada tuttuğunu anlattığını öne sürerek Icardi hakkında şikâyette bulundu.

Icardiye eski eşinden ağır suçlama: Savcılığa gidip ifade verdi

Arjantin basınında yer alan haberlere göre şikâyetin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Icardi'nin evinde arama yapıldığı, futbolcu hakkında ayrıca kızına yaklaşmasını ve iletişim kurmasını yasaklayan 45 günlük tedbir kararı verildiği bildirildi.

Icardiye eski eşinden ağır suçlama: Savcılığa gidip ifade verdi

ICARDI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Hakkındaki suçlamaları reddeden Icardi'nin avukatı Francisco Oneto, yaşananların baba ile kızı arasında çıkan bir tartışmadan ibaret olduğunu savundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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