Okulda kimyasal gaz paniği! Öğrenciler hastanelik oldu

Sivas'ta bir ortaokulda temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunun karıştırıldığı iddiası paniğe yol açtı. Öksürük şikâyeti yaşayan 3 öğrenci hastaneye kaldırılırken okul tedbir amacıyla tahliye edildi. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Olay, Başöğretmen Atatürk Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre temizlik personelinin tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırması sonucu ortaya çıkan kimyasal gaz okul içerisinde yayıldı. Gazdan etkilendiği değerlendirilen 3 öğrenci öksürük şikâyeti yaşadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tedbir amaçlmı öksürük şikâyeti bulunan 3 öğrenciyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

SINIFLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sınıflar tedbiden boşaltılırken, itfaiye ekipleri de bölgede inceleme ve gerekli kontrolleri gerçekleştirmek üzere çalışma başlattı. Yapılan ilk incelemede insan sağlığını tehdit edebilecek herhangi bir gaz ve kokuya rastlanılmadı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala