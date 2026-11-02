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Milyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"

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Milyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"
Başlık ResmiMilyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! Sığınaklara inin

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta siber saldırılar ve sabotaj iddiaları peş peşe geldi. İki ülkede acil durum uygulamalarının ele geçirilmesinin ardından vatandaşlara nükleer saldırı uyarıları gönderildi.

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Reuters'ın haberine göre Rusya ve Ukrayna makamları, gece saatlerinde acil durum uygulamalarına yönelik siber saldırılar düzenlendiğini doğruladı.

Telefonlara gönderilen mesajlarda nükleer füzelerin fırlatıldığı, radyasyon tehlikesi bulunduğu ve kimyasal saldırıların başlayabileceği iddia edildi.

Milyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"
Başlık ResmiMilyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"

"NÜKLEER FÜZELER FIRLATILDI!"

Ukrayna'da pazar gecesi saat 23.00'e doğru başkent Kiev ve diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların telefonlarına sahte acil durum bildirimleri gönderildi.

Mesajlarda Rusya'nın nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Oreşnik füzesini fırlattığı ve nükleer alarm ilan edildiği öne sürüldü. Bazı bölgeler için kimyasal saldırı ve sokak çatışması uyarıları da yapıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, kısa süre sonra açıklama yaparak mesajların gerçeği yansıtmadığını duyurdu:

"Radyasyon tehdidi yoktur! Sakin olun ve kanalımızdaki güncellemelerimizi takip edin!"

RUSYA'DA VATANDAŞLARA "SIĞINAKLARA İNİN" MESAJI

Ukrayna'daki saldırının ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da mobil uygulamasının siber saldırıya uğradığını açıkladı.

Rus vatandaşlarına gönderilen sahte mesajlarda ülkenin bütün bölgelerine nükleer savaş başlıkları fırlatıldığı iddia edildi.

Vatandaşlardan bodrum katlarına sığınmaları ve üç haftalık yiyecek stoklamaları istendi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, uyarıların sahte olduğunu açıklayarak vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyurulara güvenmeleri çağrısında bulundu.

Milyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"
Başlık ResmiMilyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"

ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISININ BENZERİ

Siber saldırıların ardından Rusya'nın açıklamasına göre Ukrayna istihbaratı, yardım kuruluşları aracılığıyla Rus askerlerine patlayıcı yerleştirilmiş FPV dron gözlükleri göndermeye çalıştı.

Milyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"
Başlık ResmiMilyonların telefonuna aynı anda kimyasal saldırı mesajı gitti! "Sığınaklara inin"

İddiaya göre gözlüklerin açılması sırasında patlayıcıların infilak etmesi ve dron operatörlerinin hayatını kaybetmesi hedeflendi.

Girişim, İsrail'in Eylül 2024'te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarına yönelik gerçekleştirdiği patlamalı saldırıları hatırlattı.

RUSYA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Rus makamları, patlayıcı tuzaklı gözlüklerin askerlere ulaşmasının engellendiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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