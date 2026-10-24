Türkiye hariç Avrupa'da sabotaj haritası! Rusya'nın gölgesi 17 ülkeye uzandı

Avrupa'da Rusya bağlantılı olduğu iddia edilen yüzlerce saldırının haritası yayımlandı. Türkiye'nin yer almadığı 17 ülkede sabotaj, casusluk, yangın ve dron saldırıları mercek altına alındı.

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Avrupa'da Rusya tarafından gerçekleştirildiğinden şüphelenilen yüzlerce hibrit faaliyet için kapsamlı bir araştırma yapıldı.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) bünyesindeki Eurovision News Spotlight ağı kapsamında 17 kamu yayın kuruluşundan gazeteciler, Nisan-15 Ekim 2026 tarihleri arasında meydana gelen olayları inceleyerek interaktif bir harita hazırladı.

Araştırmada Almanya, Fransa, Polonya, Baltık ülkeleri ve Karadeniz çevresindeki sabotaj girişimleri, hava sahası ihlalleri, casusluk şüpheleri ve insansız hava aracı saldırıları kayıt altına alındı.

Haritada yangın ve patlayıcı madde saldırıları, şüpheli insansız hava aracı hareketleri, hava sahası ihlalleri, casusluk faaliyetleri ve sınır güvenliğine ilişkin olaylar farklı renklerle işaretlendi.

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KARADENİZ'DE GEMİLERE DRON SALDIRILARI

Karadeniz'de de insansız hava araçlarıyla yük gemilerine yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Romanya ve Bulgaristan açıklarında seyreden gemilerin hedef alındığı saldırılarda ölenler ve yaralananlar olmuştu.

ALMANYA'DA YANGIN BOMBALI SALDIRI! İKİ KİŞİ YAKALANDI

Almanya'nın Münih kentinde ise eylül ayı başında bombalı saldırı yaşandı.

BR24'ün haberine göre iki Bulgaristan vatandaşı, Münih'in doğusunda hareket halindeki bir araçtan bir inşaat alanına yangın bombası attı.

Saldırının gerçekleştiği bölgenin yakınlarında birden fazla savunma sanayi şirketi bulunuyordu.

Bir görgü tanığının polisi aramasının ardından iki şüpheli yakalandı.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann ve Eyalet Kriminal Polisi, saldırıda siyasi bir saik bulunduğuna işaret etti.

Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesine göre soruşturmayı yürüten yetkililer, saldırının arkasında Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU'nun bulunabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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RUSYA'NIN "KULLAN-AT AJAN" YÖNTEMİ

Alman güvenlik uzmanları, Münih'teki saldırının Rusya adına hareket eden ve "kullan-at ajan" olarak adlandırılan kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimaline yoğunlaştı.

Almanya'da başka şüpheli olaylar da yaşandı.

Leipzig Havalimanı'nda yangın ve patlayıcı madde olayları meydana geldi. Aşağı Saksonya eyaletindeki Wunstorf Hava Üssü yakınlarında bir dron bulundu.

Bavyera'da ise bir savunma sanayi şirketinin arazisini gözetlediği iddia edilen Ukrayna vatandaşı tutuklandı.

Bu olaylar da Avrupa genelindeki hibrit faaliyetler haritasına eklendi.

ALMANYA'NIN "EN TEHLİKELİ DÜŞMANI": RUSYA

Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Martin Jager, ekim ayı başında Rusya'yı Almanya'nın "en tehlikeli düşmanı" olarak nitelendirdi.

Jager, "Şu anda başka hiçbir ülkeden Almanya'ya karşı bu kadar doğrudan, kapsamlı ve somut bir tehdit gelmiyor" dedi.

Almanya Anayasayı Koruma Federal Teşkilatı (BfV) Başkanı Sinan Selen ise yaşananları "savaş ile barış arasındaki gri bölge" diyerek tasvir etti.

NATO'NUN DOĞU SINIRINDA HAVA SAHASI İHLALLERİ

NATO'nun doğu sınırına yakın bölgelerde de çok sayıda olay yaşandı.

Baltık ülkeleri ve Moldova'da hava sahası ihlalleri meydana geldi.

Litvanya ile Belarus arasındaki sınırda düzensiz geçişler yaşanırken, göçmenlerin sınır güvenliği üzerinde baskı oluşturmak amacıyla kullanıldığı iddiaları soruşturmalara konu oldu.

Litvanya İçişleri Bakanı, Belarus makamlarının desteğiyle göçmenlerin araç olarak kullanıldığını ileri sürdü.

Letonya'da ise maskeli ve silahlı kişiler, göçmenleri Belarus üzerinden Avrupa Birliği sınırlarına geçirmeye çalıştı.

ALMANYA'DA YÜZLERCE SABOTAJ ŞÜPHESİ

Almanya Federal Kriminal Polisi (BKA), yıl başından itibaren sabotaj şüphesi ve muhtemel gözetleme faaliyetleriyle ilgili yüzlerce olayı kayıt altına aldı.

BKA, BR24'ün eylül ayı sonunda yönelttiği soruya verdiği yanıtta, şüpheli olayların sayısını "orta üç haneli" olarak açıkladı.

Ancak olayların yalnızca küçük bir bölümü kamuoyuna yansıdı ve resmi makamlar tarafından Rusya ile ilişkilendirildi.

Bu nedenle Avrupa yayın kuruluşlarının hazırladığı ortak haritada Almanya'dan dört vaka yer aldı.

"BATI'NIN UKRAYNA'YA DESTEĞİNİ BALTALAMAK"

Hibrit Tehditlerle Mücadele Avrupa Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Teija Tiilikainen, EBU Spotlight ağına yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın Avrupa'daki tehditlerin artmasına yol açtığını söyledi.

Tiilikainen, Moskova'nın Batı'yı zayıflatmayı, Avrupa ülkelerinin birliğini sarsmayı ve Ukrayna'ya verilen desteği baltalamayı amaçladığını savundu.

Araştırmayı hazırlayan gazeteciler ise Avrupa'daki hibrit faaliyetlerin toplam sayısının kesin olarak belirlenemediğini açıkladı. Bazı olaylar kamuoyuna yansımadı, bazılarına ilişkin soruşturmalar ise devam etti.

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