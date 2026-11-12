Spor

Volkan Demirel ile anlaşma sağlandı: Geri dönüyor

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Volkan Demirel ile anlaşma sağlandı: Geri dönüyor
Başlık ResmiVolkan Demirel ile anlaşma sağlandı: Geri dönüyor

Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Teknik Direktör Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig'de sezona 11 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile başlayan Gaziantep FK, Teknik Direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı. Ak'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışına başlayan Gaziantep FK için yeni bir iddia ortaya atıldı.

BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞILDI

Ajansspor'un haberine göre; Gaziantep FK, teknik adamlık görevi için Volkan Demirel ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Haberde, Demirel'in yarın (cuma) Gaziantep'te olacağı ve son detayların görüşüleceği belirtildi.

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Başlık ResmiVolkan Demirel

DEMİREL'İN HOCALIK KARİYERİ

2019-2020 sezonundan 2021-2022 sezonuna kadar Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, 2021-2022 sezonunda Fatih Karagümrük'ün başına geçerek teknik direktörlük kariyerine adım attı. Hatayspor ve Bodrum FK takımlarının ardından son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel, bir süredir kulüpsüzdü.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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