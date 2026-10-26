Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tarihi North Block hükümet binasının çatısında yangın çıktı. Gökyüzüne yükselen yoğun siyah dumanların ardından bölgeye 6 itfaiye aracı sevk edildi.

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hükümet kurumlarına ev sahipliği yapan tarihi North Block binasında yangın çıktı.

Raisina Tepesi'nde bulunan binanın çatısından dumanlar görüldü.

NDTV'nin haberine göre sabah saat 11.00 sıralarında yangın ihbarı alan Delhi İtfaiye Teşkilatı, olay yerine 6 itfaiye aracı gönderdi.

Hindistan'da hükümet binasında yangın! Gökyüzünü siyah dumanlar kapladı

YANGININ NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye yetkilileri, yangının binanın çatısında bulunan klima sistemine ait bir ünitede başladığını açıkladı.

İlk değerlendirmelere göre kaynak çalışmaları sırasında meydana gelen kısa devre yangına yol açtı.

Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

PARLAMENTOYA GİDERKEN DUMANLARI GÖRDÜ

Hindistanlı milletvekili Milind Deora da parlamentoya giderken North Block'un arkasından yoğun duman yükseldiğini gördü.

Deora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Parlamentoya giderken North Block'un arkasından yoğun duman yükseldiğini fark ettim. Görünüşe göre bir yangın çıkmış olabilir. Umarım herkes güvendedir ve acil durum servisleri hızla müdahale ediyordur" ifadelerini kullandı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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