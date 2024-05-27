Hindistan'da motosikletli soygun! Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan sahne

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Mayıs 2024 15:57 - Güncelleme: 27 Mayıs 2024 16:14 - Güncelleme:

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Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da yük taşıyan bir kamyon seyir halindeyken hırsızların hedefi oldu. Motosikletle kamyonun arkasına yaklaşan hırsızlardan ikisi araca tırmandı. Çaldıkları bohçayı yola atan hırsızlar daha sonra motora geri binerek ortadan kayboldu.