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Hindistan'da motosikletli soygun! Hızlı ve Öfkeli filmini aratmayan sahne

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hindistan, Kuş Gribi, Hırsızlık, Haber

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hindistan'da yük taşıyan bir kamyon seyir halindeyken hırsızların hedefi oldu. Motosikletle kamyonun arkasına yaklaşan hırsızlardan ikisi araca tırmandı. Çaldıkları bohçayı yola atan hırsızlar daha sonra motora geri binerek ortadan kayboldu.

Kuş gribi ve lunapark yangınıyla dünya gündeminden düşmeyen Hindistan'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Ana yolda seyir halinde olan bir sürücü gündüz vakti gerçekleşen soygunu kaydetti.

GİDEN KAMYONA TIRMANDI

Hindistan'da yolunda ilerleyen bir sürücü gördükleri karşısında şoke oldu. 

Motosikletle ilerleyen 3 kişi, yük taşıyan kamyona yaklaştı. Seyir halindeki kamyonun arkasına yaklaşan motosikletten iki kişi önce kamyona tırmandı. Daha sonra aracın üstündeki brandayı kesen hırsızlar, bohça şeklinde sarılmış malzemeleri yere attı.

Seyir halindeki kamyonun üstünden inerek geri motosiklete binen kişiler çaldıkları malzemelerle olay yerinden uzaklaştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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