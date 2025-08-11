Hindistan'da muhalefet lideri “oy hırsızlığı” protestosunda yaka paça gözaltına alındı

Hindistan Kongre Partisi üyesi ve ana muhalefet lideri Rahul Gandhi, Bihar seçmen listesinde yapıldığı öne sürülen değişikliklere karşı düzenlenen “oy hırsızlığı” protestosunda polis tarafından gözaltına alındı.

'OY HIRSIZLIĞI' PROTESTOSU YÜRÜYÜŞÜNDE MÜDAHALE

Yerel basına göre, Gandhi önderliğinde yaklaşık 300 muhalefet lideri, Delhi’deki Hindistan Seçim Komisyonu binasına yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sırasında polis müdahalesiyle Gandhi ve diğer üst düzey muhalefet temsilcileri gözaltına alındı.

BJP VE SEÇİM KOMİSYONUNA &LDQUO;SEÇİM HİLESİ' SUÇLAMASI

Rahul Gandhi, daha önce yaptığı açıklamalarda Hindistan Seçim Komisyonu’nu, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile işbirliği yaparak genel seçimlerde hile yapmakla suçlamıştı.

Gandhi, seçimlerde oyların çalındığını, mükerrer seçmen kimlikleri oluşturulduğunu ve bazı bölgelerde sahte adreslerin kullanıldığını öne sürdü.

"NARENDRA MODİ SEÇİMLERDE SAHTECİLİK OLMASA BAŞBAKAN OLAMAZDI"

Gandhi, manipülasyon iddialarını belgelediğini belirterek “En az 100’den fazla milletvekili sandalyesi sahtecilikle kazanıldı” dedi. Ayrıca bazı bölgelerde sahte fotoğrafların seçmen kaydında kullanıldığını iddia etti.

Muhalefet lideri, “Eğer bu sahtecilikler olmasaydı Narendra Modi bugün Hindistan Başbakanı olamazdı” ifadelerini kullandı. Gandhi, BJP ve ortaklarının son seçimlerde Anayasa’ya saldırdığını da savundu.