Husi saldırıları sonrası Mısır'dan sürpriz karar! Suudi Arabistan'a askeri destek onaylandı

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları artarken Mısır Parlamentosu, Riyad'a savunma amaçlı askeri destek verilmesini onayladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen'de saldırı operasyonu düzenlenmeyeceğini açıkladı.

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Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Son saldırılarda ülkenin enerji altyapısı ve başkent Riyad'daki uluslararası havalimanı hedef alınırken, bölgede askeri hareketlilik arttı.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların ardından Mısır'dan yeni bir adım geldi.

Mısır Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin Suudi Arabistan'a askeri destek sağlanmasına ilişkin talebini onayladı.

Kararla birlikte Sisi'ye, Riyad yönetiminin resmi talepte bulunması halinde Mısır güçlerini Suudi Arabistan'ın savunmasına destek vermek üzere görevlendirme yetkisi de tanındı.

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Mısır'ın askeri katılımının sınırlarını çizen Cumhurbaşkanı Sisi, Yemen topraklarında herhangi bir saldırı operasyonu düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Sisi, "Kimseyle yüzleşmekten veya kimseye saldırmaktan bahsetmiyorum. Yalnızca savunmadan bahsediyoruz" dedi.

Parlamentonun onayladığı yetki kapsamında Mısır güçleri, Suudi Arabistan'ın topraklarını, sınırlarını, altyapısını ve kutsal mekanlarını korumaya yönelik savunma faaliyetlerine katılabilecek.

Askeri operasyonların Suudi Arabistan yönetimiyle koordinasyon içinde yürütülmesi öngörülürken Yemen topraklarında saldırı amaçlı herhangi bir operasyona izin verilmiyor.

OYLAMA ERTELENMİŞTİ

Mısır Parlamentosunun kararı, 18 ve 19 Ekim'de düzenlenen ve askeri destek teklifinin ayrıntılarının görüşülmesi amacıyla ertelenen oturumların ardından geldi.

Mısır Anayasası'nın 152. maddesine göre ülke dışına muharebe görevi için asker gönderilmesi, Milli Savunma Konseyi ile istişare edilmesini ve parlamentonun üçte iki çoğunluğunun onayını gerektiriyor.

596 sandalyeli parlamentoda söz konusu çoğunluk için en az 398 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Sisi'nin başkanlık ettiği Milli Savunma Konseyi daha önce Suudi Arabistan'a gerekli ve mümkün olan tüm yardımın sağlanacağını duyurmuştu.

Konsey, Suudi Arabistan'ın güvenliğini Mısır'ın ulusal güvenliği ve Arap dünyasının ortak güvenlik çıkarlarıyla ilişkilendirmişti.

BİLANÇO BÜYÜDÜ

Husilerin son saldırılarında Suudi Arabistan'ın enerji tesislerİ ve Riyad'daki uluslararası havalimanı da hedef alındı.

Havalimanına yönelik saldırılarda de 13 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan yönetimi saldırıları kınarken bölgesel ortaklarından savunma desteği istedi.

Ansarullah adıyla da bilinen Husiler ise Mısır'ı çatışmaya dahil olmaması konusunda uyardı.

MISIR'DAN HAVA SAVUNMA VE DENİZ DESTEĞİ SEÇENEĞİ

Mısır'ın Suudi Arabistan'a sağlayabileceği askeri yardım kapsamında hava ve füze savunma sistemleri, insansız hava araçlarının önlenmesine yönelik kabiliyetler, istihbarat paylaşımı ve lojistik destek bulunuyor.

Suudi Arabistan'ın kıyı bölgeleri ile ticari gemi trafiğinin korunmasına yönelik deniz operasyonları da değerlendirilebilecek seçenekler arasında yer almakta.

KIZILDENİZ VE SÜVEYŞ KANALI ENDİŞESİ

Kahire yönetimi açısından Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığının güvenliği, Süveyş Kanalı üzerinden sağlanan ekonomik gelirler nedeniyle önem taşıyor.

Mısır yönetimi daha önce Yemen'deki çatışmalara siyasi çözüm bulunması ve Husi güçlerinin Bab el-Mandeb yakınlarındaki bölgelerden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

MISIR PARLAMENTOSU İKİYE BÖLÜNDÜ

Diğer yandan Mısır Sosyal Demokrat Partisi, görevin amacı, süresi, maliyeti ve Mısır askerlerinin karşı karşıya kalabileceği riskler hakkında yeterli bilgi bulunmadığı gerekçesiyle milletvekillerine oylamada çekimser kalmaları yönünde talimat vermişti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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