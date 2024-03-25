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Haberler > Dünya > İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı

İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

137 kişinin öldüğü saldırıdan sağ çıkan Mehdiyeva “İnsanlar iftar için lokantalara gitmeseydi ölü sayısı belki 5’e katlanacaktı” diyor

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ -  Dünyada geniş yankı bulan Crocus terör saldırısından sağ olarak kurtulmayı başaran Nazile Mehdiyeva, kendisinin de konser için orada olduğunu kaydetti. Moskova’da bir güzellik salonu işleten Nazile Mehdiyeva, filmleri aratmayan anlar yaşadıklarını dile getirdi.

İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı - 1. Resim

"İFTARA GİDENLER KURTULDU"

“Azerbaycanlı şarkıcı Rüya’nın aynı saatlerde konseri vardı. Ben de oraya gitmiştim. Ancak iftar vakti gelince, konsere girmedik, dolayısıyla konserin başlaması gecikti” diyen Mehdiyeva, şahit olduğu anları şöyle anlattı:

İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı - 2. Resim

Teröristler hiçbir mukavemet ile karşılaşmadı. Hatta güvenlik görevlileri herkesten önce kaçtı. Teröristler, farklı kapılardan çıkmaya çalışanları da koridorda ardına düşüp taradılar. Eğer konser zamanında başlamış olsa, orada en az 5 bin kişi olacaktı. Belki de silah seslerini duyarak hepimiz dışarı çıkacaktık, teröristler bizi de öldürecek ve ölü sayısı belki dörde beşe katlanacaktı. İftara gidenler 7-8 dakilalık bir fark ile hayatta kalmış oldu.

İftara gidenler kurtuldu! Nazile Mehdiyeva, Moskova’daki dehşeti saniye saniye yaşadı - 3. Resim

Kelimelerle anlatılmaz bir dehşet yaşadıklarını ifade eden Mehdiyeva “Bomba sesleri, makineli tüfekler ve binayı her yerden yakmaya çalışan teröristlerin koşuşturmaları gözümün önünden gitmiyor. Oradan kurtulduğuma inanamıyorum” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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