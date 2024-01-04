İngiliz basınından Netanyahu'ya sert sözler: Onu kovmanın zamanı geldi

4 Ocak 2024 15:06 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 15:06

7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "yıllardır ablukası altında tutulan Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bunu bahane gösteren İsrail ise 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor.

Dünyanın gözü önünde Gazze'de sivil halka bombalar yağdıran İsrail ordusunun savaş halinden psikolojik olarak etkilendiği İsrail basınında da sıkça yer alan haberler arasında yer aldı.

İsrail muhalefeti tarafından da dile getirilen bu durumun Netanyahu'nun kötü yönetiminden kaynaklandığı şeklinde değrlendirildi ve Netanyahu'nun koltuğunu terk etmesi gerektiği vurgulanmaya başladı.

THE ECONOMİST: İSTİFA ETMELİ

Öte yandan İngiltere merkezli The Economist dergisi de İsrail liderini istifaya çağıranlar halkasına eklendi. Sert eleştirilerin yapıldığı makalede savaşı "yüzüne gözüne" bulaştıran Netanyahu'nun, görevinden istifa etmesinin vaktinin geldiği vurgulandı.

Analizde, "İsrail'in güvende olmak için yeni liderliğe ihtiyacı var" ifadesi kullanılarak, Netanyahu yönetimindeki İsrail'in hatalar yaptığı kaydedildi.

ORTA DOĞU'DA ARTAN GERİLİM

Makalede Orta Doğu'dak, kargaşaya da dikkat çekilerek, Gazze'de savaş mağduru 2 milyon sivilin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı, Husilerin kargo gemilerine saldırılarının dünya ticaretini tehdit ettiği bildirildi.

İsrail'in kuzeyinin, 2 Ocak'ta Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hamas yöneticilerinden Salih el-Aruri'ye suikastın ardından gerginleştiği, bir gün sonra İran'da meydana gelen patlamada en az 100 kişinin öldüğü hatırlatıldı.

"İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ BALTALIYOR"

İsrail ile Hizbullah arasında savaş çıkma ihtimaline işaret edilen analizde, "İki şey çok net. 7 Ekim saldırıları, Orta Doğu'yu yeniden şekillendiriyor. Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail, kendi güvenliğini baltalayan hatalar yapıyor" denildi.

Netanyahu çağrısı: Gitmesi gerekiyor

İsrail muhalefetinin de eleştirilerinin de göz önünde bulundurularak Netanyahu'nun ülke içindeki popülaritesinin her geçen gün gerilediğine dikkat çekilerek şöyle denildi:

"İsrail Yüksek Mahkemesi, onun tartışmalı yargı reformunu iptal etti. (Netanyahu) İsrail'in iyiliği için gitmesi gerekiyor. 7 Ekim travması dikkate alındığında halefi güvenlik konusunda yumuşak davranmayacaktır. Daha akıllı bir İsrailli lider, Gazze'deki kıtlığın ve oradaki işgalin yanı sıra, Amerikan desteğinin aşınmasının İsrail'i daha güvenli hale getirmeyeceğini görebilir."

NETANYAHU ANKETLERDE DE ÇAKILDI

Öte yandan Netanyahu İsrail halkının da büyük oranda güvenini kaybetmeye başladı. İsrail Demokrasi Enstitüsü tarafından yapılan ankette, katılımcıların sadece yüzde 15'i savaştan sonra da Netanyahu'nun başbakan olmasını destekliyor. 756 kişi üzerinden yapılan ankette, hata payının yüzde 3.5 olduğu kaydedildi.