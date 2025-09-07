İngiltere’de acil durum uyarı sistemi çöktü: Binlerce kişi mağdur oldu

İngiltere'de Pazar günü saat 15.00'te yapılması planlanan ulusal acil durum uyarı testinde büyük bir aksaklık yaşandı.

Hükümetin, şiddetli hava koşulları ve hayati tehlike oluşturan olaylarda kullanılmak üzere geliştirdiği sistem, beklenen etkiyi göstermedi.

87 milyon cihaza aynı anda gönderilmesi planlanan uyarının birçok kullanıcıya ulaşmadığı ortaya çıktı.

"GERÇEK BİR ACİL DURUMDA NE OLACAK?"

Android ve iPhone kullanıcılarının sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajlarda, bazı cihazlara hiç uyarı gelmediği, bazılarında ise ses ve titreşim özelliğinin devreye girmediği ifade edildi.

X platformunda paylaşım yapan Sean Kennedy, “Alarm çalmadı. Yani nükleer saldırı olursa, haberimiz olmayacak. Ne zaman kaybı ama” ifadelerini kullandı.

UYARI BAZI CİHAZLARDA ÜÇ KEZ ÇALDI

Öte yandan bazı kullanıcılara aynı uyarı birden fazla kez gönderildi. Metro gazetesi çalışanı Jack Slater, “Benim sorunum tam tersiydi. Uyarıyı üç kez aldım. Sir Keir gerçekten hayatta kalmamı istiyor olmalı” dedi.

DAHA ÖNCE BEŞ KEZ KULLANILDI

İngiltere’nin acil durum uyarı sistemi bugüne kadar yalnızca beş kez gerçek olaylar için devreye alındı.

Geçmişte Plymouth’ta tespit edilen İkinci Dünya Savaşı’na ait patlamamış bomba nedeniyle yaklaşık 50.000 telefona tahliye uyarısı gönderilmişti. Storm Darragh ve Storm Eowyn sırasında ise sırasıyla 3,4 milyon ve 4,5 milyon cihaza uyarı iletildi.