İngiltere'de bir ilk! İngiliz milletvekili dijital ikizini tasarlattı

İngiltere’de bir ilk! Leeds South West ve Morley'i temsil eden İşçi Partili politikacı Mark Sewards, günün her saati seçmenlerinden gelen sorulara cevap vermek ve sorunları çözmek amacıyla tasarlanmış yapay zeka klonunu tanıttı.

Sewards, dijital ikizinin gün içinde kendisiyle iletişime geçmek isteyen seçmenlere başka bir seçenek sunduğunu söyledi.

İngiliz milletvekili açıklamalarına şöyle devam etti: "Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin bir milletvekilinin ofisi ile hizmet verdiğimiz seçmenler arasındaki bağlantıyı güçlendirmeye nasıl yardımcı olabileceğini keşfetmeye çok hevesliyim"

RESMİ GÖREVLERİ ÜSTLENMEYECEK

Halkı AI Mark’ı denemeye çağıran Sewards, botun resmi görevleri gerçekleştirmeyeceğini kaydetti.

İNGİLTERE’NİN İLK SANAL MİLLETVEKİLİ

Leeds merkezli Neural Voice adlı startup tarafından geliştirilen yapay zeka ikizi, "İngiltere'nin ilk sanal milletvekili" olarak adlandırılıyor.

Şirket, telefon sistemleri ve web siteleri için sesli yapay zeka asistanları oluşturmaya yardımcı olmak üzere ‘son teknoloji nöral ses sentezi ve gelişmiş doğal dil işleme’ kullandığını söylüyor.

İletişim açığını kapatmak üzere tasarlanan bu sistem hakkında konuşan Leeds Üniversitesi akademisyenlerinden biri, dijital klonun karmaşık sorulara yeterince iyi düzeyde cevap veremeyebileceğini kaydederek, "Sohbet robotları insanlar tarafından geliştiriliyor, dolayısıyla bizim gibi onlar da hata yapabilir ve bu da insanların milletvekillerine olan güvenini zedeleyebilir." şeklinde konuştu.

Şirket ise Seward’ın klonunun "prototip" olarak geliştirildiğini ve geri bildirimler doğrultusunda geliştirilebileceğini bildirdi.