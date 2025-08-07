Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD basını Trump ile Putin'in görüşeceğini duyurmuştu! Kremlin'den ilk açıklama geldi

ABD basını Trump ile Putin'in görüşeceğini duyurmuştu! Kremlin'den ilk açıklama geldi

- Güncelleme:
Rus haber ajanslarının haberine göre, Kremlin, Trump-Putin görüşmesinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi. Anlaşılan görüşme yerinin daha sonra duyurulacağı bildirildi.

ABD medyasının Başkan Donald Trump'ın önümüzdeki hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeyi planladığını aktarmasının ardından Kremlin de açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞME YERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DUYURULACAK

Trump-Putin görüşmesinin 'önümüzdeki günlerde' gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, anlaşılan görüşme yerinin önümüzdeki günlerce duyurulacağı kaydedildi.  

Kremlin'in başdanışmanı Yuri Ushakov, devlet haber ajansı RIA'ya yaptığı açıklamada, "ABD tarafının önerisi üzerine önümüzdeki günlerde ikili bir zirve düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldı" dedi.

KREMLİN: 3'LÜ ZİRVE İÇİN CEVAP VERİLMEDİ

Öte yandan Uşakov, Moskova'nın Trump-Putin-Zelenski görüşmesi için ABD'nin teklifine cevap vermediğini açıkladı.

