İngiltere’de kira, Almanya’da yoksulluk yükselişte…Avrupa enflasyon girdabında

Türkiye’nin mücadelesini verdiği enfl asyon Batı’nın da kâbusu. İngiltere’de kiralar yüzde 24,2 arttı. Sadece yüzde 0,1 büyümenin beklendiği Almanya’da yoksullara bir yılda 100 bin kişi eklendi.

Pandemi sonrası artan enflasyon tüm dünyada gelir dağılımını bozarken, Avrupa’da yoksul sayısı ve fiyatlarda artış yaşanıyor. İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax’ın analizine göre, geçen yıl ülkede ilk kez ev sahibi olanların ödediği aylık mortgage miktarı, aynı özelliklere sahip konut için ödenen kiranın 27 sterlin altında kaldı. Aylık mortgage miktarı ortalama 1.231 sterlin olurken, ülkede ortalama kira 1.258 sterlin olarak hesaplandı. Aradaki fark, 2019’dan beri ilk kez bu seviyeye geriledi. Böylece, İngiltere’de ortalama konut kirası 2023’te önceki yıla göre yüzde 24,2 arttı. Ülkede tüketici fiyat endeksi yüzde 4, çekirdek enflasyon yüzde 5 olarak seyrediyor. Kiradaki artış son 10 yılda yüzde 82 oldu. İlk kez ev alanların ödediği mortgage miktarı ise 2023’te yüzde 27, son 10 yılda yüzde 113 yükseldi.



Öte yandan ‘Paritätische Gesamtverband der Wohlfahrtspflege’ tarafından açıklanan rapora göre, 2022’de Almanya’da 14,2 milyon kişi yoksul olarak kabul edildi. Yoksulluk, geliri Almanya’daki olağan ortalama gelirin yüzde 40’ının altında olanları kapsıyor. Ülke nüfusunun yüzde 16,8’ine tekabül eden bu sayı, bir önceki yıla kıyasla 100 bin, 2019’a kıyasla 1 milyon artış gösterdi. Yetişkin yoksulların üçte ikisi çalışan ve emeklilerden oluştu. Uzmanlar koronavirüs salgını öncesinde enerji fiyatlarının düşük olduğu ve enflasyonun da yüksek olmadığına dikkati çekiyor.