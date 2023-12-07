Avrupa'da konut krizi derinleşiyor

7 Aralık 2023 14:46 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 14:46

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

PwC ve Urban Land Institute (ULI) tarafından hazırlanan "Gayrimenkulde Gelişen Trendler Avrupa 2024" araştırmasının sonuçları duyuruldu. Sektörün gelecek yılına ilişkin önemli veriler sağlayan araştırmaya göre; katılımcılarının yüzde 75’i, sektöre yönelik yoğun endişe duyuyor. Bu endişeler arasında faizlerdeki hareketler, enflasyon ve ekonomik büyüme dikkat çekiyor.

BloomberMSCI verilerine göre Avrupa'daki gayrimenkul fiyatları, pandemi öncesi 2015-2019 dönemine kıyasla yüzde 42’lik bir düşüş yaşandı. Emlak sektörü karmaşık zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtilen raporda, Avrupa’daki ekonomik büyümenin yavaşlaması ve resesyon endişelerinin mevcut görünüme olumsuz yansıdığı belirtiliyor.

Avrupa’da pazara hakim olan ciddi belirsizliğin yatırım hacmini rekor seviyede aşağı çektiğine dikkat çekilen araştırmada, Avrupa’da gayrimenkul yatırım ve geliştirme potansiyeli açısından ilk üç şehir Londra, Paris ve Madrid olarak sıralanıyor.

Raporda, Almanya’nın gayrimenkul sektörünün listenin üst sıralarında bulunmaması da dikkat çekiyor. Bu durum, yatırımcıların ekonomik değişimlere hızla uyum gösterme konusundaki hassasiyetini yansıtıyor.

AVRUPA'DA EV ALMAK HAYAL OLDU

Avrupa Birliği genelinde artan inşaat maliyetlerinin etkisiyle yeni evlerin inşa edilme oranı düşüyor, kira fiyatları artıyor ve ev almayı planlayan potansiyel alıcı sayısında düşüş yaşanıyor. Artan kira, enerji ve gıda maliyetleri insanları, özellikle de gençleri yaşam koşullarına uyum sağlamaya zorluyor.

27 AB üye ülkesinde, 15 ila 29 yaş arasındaki Avrupalıların dörtte birinden fazlası 2022'de aşırı kalabalık yerlerde yaşadığını belirtti. İrlanda'da ise 18 ila 24 yaş arasındakilerin yüzde 30'u 2022'de ebeveynleriyle yaşadığını bildirirken bu oran 5 yılda neredeyse yüzde 10 arttı.

EVSİZLERİN SAYISI ARTIYOR

FEANTSA'nın direktör yardımcısı Ruth Owen, AB'de her gece yaklaşık 900 bin kişinin sokakta ya da evsizlerin barındığı yerlerde kaldığını söyledi. FEANTSA'nın rakamlarına göre, AB'deki evsizlerin sayısı 2019'dan bu yana yüzde 30 arttı.