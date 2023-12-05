Avrupa'yı korku sardı! Yüksek terör uyarısı yapıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerinin içişleri bakanlarının bu yılki son rutin toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

13 Ekim'de Fransa'nın Arras kentinde, 16 Ekim'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de, son olarak 3 Aralık'ta Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen saldırılara değinen Johansson, AB içişleri bakanlarının son iki toplantısının başsağlığı mesajlarıyla başladığını vurgulayarak, durumun ciddiyetine dikkati çekti.

Johansson, Orta Doğu'daki gelişmelerin yansıması olarak, Avrupa'da Noel ve yılbaşı nedeniyle yaklaşan tatil döneminin terör saldırıları açısından büyük risk arz ettiğini kaydetti.

TERÖRDEN KORUNMAK İÇİN 30 MİLYON AVRO BÜTÇE AYRILDI

"Terör tehdidi gerçek. Beni en fazla endişelendiren şey; İslamofobi ve anti-semitizmin yükselmesi ve kutuplaşma" diye konuşan Johansson, AB'nin, üye ülkelerin ihtiyaç duymaları halinde ibadet yerleri başta olmak üzere kamu alanlarının korunması için kullanmaları amacıyla iç güvenlik fonundan 30 milyon euro ayırdığını söyledi.

Johansson, vatandaşlara güvenlik uyarısında bulunma yetkisinin üye ülkelere ait olduğunu vurgulayarak, birçok ülkenin halihazırda terör alarm seviyesini yükselttiğini ifade etti.

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