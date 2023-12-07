Avrupa Parlamentosu raportörü: Türkiye tamamen izole edildi, tek dostu Azerbaycan!

7 Aralık 2023 13:34 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 13:41

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Ajanslar

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türkiye'nin uluslararası alandaki durumunu değerlendirdi. Sanchez Amor, Türkiye’nin uluslararası alanda izole hale geldiğini iddia ederek, Ankara’nın Avrupa Birliği'nden (AB) önemli tavizler alabilmek için söylemini yumuşatmak zorunda olduğunu söyledi.

TEK DOST AZERBAYCAN

İstanbul’da temas ve incelemelerde bulanan Nacho Sanchez Amor burada basına yaptığı açıklamada, Ankara'nın dış ilişkilere ilişkin sert konuşmalarının Brüksel'le ilişkilerin iyileştirilmesinin önündeki temel engellerden biri olduğu görüşünü dile getirdi.

Saldırgan ve tehditkar bir üslup kullanmaktan kaçınmanın maliyetsiz ve kolay olduğunu vurgulayan AP Türkiye raportörü, Türkiye’de iktidara yönelik eleştirilerini sürdürerek, “Tamamen izole edilmiş durumdasınız. Sahip olduğunuz tek gerçek dost Azerbaycan.” ifadesini kullandı.

AB, İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN HAZIR

Türkiye’de iktidarı dış politikayla ilgili demeçlerinde sürekli iç kamuoyuna yönelik mesajlar vermekle suçlayan AP raportörü, "Türkiye’de birçok dış politika kararının, iç kamuoyunda nasıl algılanacağı dikkate alınarak alındığını biliyorum." ifadesini kullandı.

Nacho Sanchez Amor, mevcut duruma rağmen AB’nin, ilişkileri geliştirmek amacıyla diğer alanlarla ilerleme sağlanmasına hazır olduğunu sözlerine ekledi.

AB Komisyonu geçen ay yayımladığı son ilerleme raporunda Türkiye’de demokrasinin gerilediği ve Ankara’nın uzaklaştığı uyarısında bulunmuştu.

Ankara ile Brüksel arasındaki ilişkilerde yaşanan 'çıkmazı' gündemine alan Avrupa Birliği Komisyonu geçen hafta, Türkiye ile diyalog ve işbirliğini geliştirmeyi ve yeni bir başlangıç yapmayı tavsiye eden bir raporu kamuoyu ile paylaştı.

ORTAK ÇIKAR KONULARINDA İŞBİRLİĞİ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, 27 üyeli bloğun Ankara ile diyaloğu yeniden başlatması, göç, enerji, ticaret ve Türk vatandaşlarına vize verilmesi gibi "ortak çıkar" konularında işbirliğinin geliştirmesini önerdi.

Ankara ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret hacminin 200 milyar euroya ulaştığı ve bunun bir "rekor" olduğunun altı çizildi.