İnternetten doğdu, dünyayı sardı! İşte 2026 yılının kelimesi

Dünyaca ünlü çevrim içi sözlük Dictionary.com, hayatın her alanını en üst düzeye çıkarma hırsını ifade eden 'maxxing' sözcüğünü '2026 yılının kelimesi' ilan etti. Z ve Alfa kuşaklarının favorisi olan terim; spordan siyasete, uykudan yapay zekaya kadar gündelik yaşamın yeni felsefesi haline geldi.

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Dijital çağın getirdiği "her şeyi optimize etme" ve kusursuzlaştırma arayışı, küresel dil kültüründe karşılığını buldu. ABD merkezli çevrim içi sözlük devi Dictionary.com, '2026 yılının kelimesi' olarak internet argosundan doğan 'maxxing' terimini seçti.

İngilizce "maximizing" (en üst düzeye ulaştırma / maksimuma çıkarma) kelimesinin kısaltması olan ve genellikle ek olarak (-maxxing) kullanılan terim; bir eylemi sonuna kadar yapmayı, imkanları son limitine kadar zorlamayı ve hayatın farklı alanlarını optimize etmeyi ifade ediyor.

Z VE ALFA KUŞAĞINDAN TÜM DÜNYAYA YAYILDI

İlk olarak Z ve Alfa nesli arasında popülerleşen terim, kısa sürede sınırlarını aşarak hem isim, fiil hem de sıfat olarak kullanılabilen esnek bir ifadeye dönüştü.

Sözlük veri analizlerine göre kelimenin en yaygın kullanım biçimleri ise şöyle şekillendi:

Gymmaxxing: Antrenman rutinlerini ve kas gelişimini en üst düzeye çıkarma.

Healthmaxxing: Sağlık ve yaşam kalitesi uygulamalarını optimize etme.

Sleepmaxxing: Uyku kalitesini artırmak için tüm şartları zorlama.

Tokenmaxxing: Yapay zeka araçlarından maksimum verim alma çabası.

Cozymaxxing: Konfor ve dinlenme anlarını en üst seviyeye taşıma.

SİYASETE VE POPÜLER KÜLTÜRE DE SIZDI

Dictionary Media Group Leksikografi (Sözlük Bilimi) Direktörü Steve Johnson, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kelimenin ulaştığı etki alanına dikkat çekti.

Johnson, “Maxxing bu yıl gerçekten öne çıktı. Çünkü sadece makalelerde ve sosyal medyada yer almakla kalmadı, siyasete kadar uzanan çok farklı alanlara yayıldı” ifadelerini kullandı.

Terimin siyasi söylemlerde 'homelandmaxxing' gibi uyarlamalarla yer bulduğu belirtildi.

Sözlük yönetimi; seçimin arama verileri, sosyal medya trendleri, medya takibi ve kelimenin kültürel derinliği analiz edilerek yapıldığını vurguladı.

GEÇEN YILIN GİZEMLİ KELİMESİNE KARŞI AÇIK İFADE

'Maxxing'in seçilmesi, Dictionary.com'un 2025 yılında seçtiği ve anlamı çoğu kullanıcı için muğlak kalan viral '67' terimine kıyasla somut ve işlevsel bir kültürel eğilime işaret ediyor.

2026'NIN DİĞER FİNALİSTLERİ HANGİ KELİMELER OLDU?

Yılın kelimesi yarışında son tura kalan diğer adaylar ise küresel gündemin ana başlıklarını gözler önüne serdi:

Affordability (Erişilebilirlik/Ödenebilirlik): Barınma, gıda ve çocuk bakımı gibi artan yaşam maliyetlerine dikkat çeken terim.

Data Center (Veri Merkezi): Yapay zeka altyapısının devasa genişlemesini simgeleyen kavram.

Unc: Z ve Alfa kuşaklarının yaşça büyük, demode kalan kişileri tanımlamak için kullandığı argo sözcük.

Odyssey (Odysseia/Macera): Yönetmen Christopher Nolan<2ın 2026 yapımı Homeros destanı uyarlaması filmiyle yeniden popülerleşen, uzun ve olaylı yolculuk anlamındaki ifade.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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