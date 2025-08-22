Irak'ta silahlı saldırı! 3 polis öldü, çok sayıda yaralı var

Irak’ın kuzeyinde yer alan Süleymaniye kentinde, güvenlik güçleri eski siyasi figürlerden Lahur Şeyh Cengi’yi tutuklamak için operasyon düzenledi. Ancak tutuklama girişimi sırasında silahlı çatışma çıktı.

AFP’ye konuşan iki güvenlik yetkilisine göre, olayda özel operasyon birimi Asayiş’ten bir kişi, terörle mücadele servisinden bir kişi ve Komando birliğinden bir kişi olmak üzere üç polis hayatını kaybetti.

GÜVENLİK GÜÇLERİ PUSUYA MI DÜŞTÜ?

Tutuklama sırasında yaşanan çatışmada ayrıca 19 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların bazılarının durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, operasyonun ayrıntılarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Çatışmaların hedefindeki isim olan Lahur Şeyh Cengi, bölgede etkinliğiyle bilinen Talabani ailesinin mensubu. Cengi, daha önce terör örgütü PKK ile yakın ilişkiler kurduğu iddialarıyla da sıkça gündeme gelmişti.