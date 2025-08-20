Irak karanlığa gömüldü, Türkiye devreye girdi! Yüzer santral yola çıkıyor

Dünyanın en büyük yüzer enerji santrali işletmecilerinden biri olan Karpowership, Irak’ın elektrik arzındaki ciddi açıkları gidermeye yönelik önemli bir adım attı.

Şirket, iştiraki BKPS aracılığıyla Irak Elektrik Bakanlığı ve Basra bölgesindeki devlet elektrik şirketiyle yeni bir anlaşma imzaladı.

BASRA LİMANI'NA İKİ GÜÇ GEMİSİ KONUŞLANDIRILACAK

Şirket tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, anlaşma kapsamında Basra limanına iki elektrik üretim gemisi gönderileceği belirtildi. Gemilerin Ağustos ayı içinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

Anlaşmaya göre, gemiler ilk aşamada 71 gün süreyle 590 megawatt'a kadar elektrik üretecek. İhtiyacın devam etmesi durumunda süre uzatılabilecek.

IRAK ULUSAL ŞEBEKESİNE DESTEK

Yeni proje, yaz aylarında artan talep ve ülkenin büyük santrallerinden birinin devre dışı kalması nedeniyle sık sık kesintiye uğrayan Irak’ın ulusal elektrik şebekesine destek sağlamayı amaçlıyor. Üretilen elektrikle kesintilerin azaltılması ve şebekenin istikrar kazanması hedefleniyor.

"ORTA DOĞU'YA HAZIRIZ"

Karpowership Ticari Operasyonlar Müdürü Zeynep Harezi Yılmaz, şirketin hızlı dağıtım kabiliyetiyle dikkat çektiğini belirtti. Yılmaz, "Hızlı ve esnek dağıtım kabiliyetlerimiz, acil elektrik sıkıntısı çeken bölgelere rekor sürede istikrarlı çözümler sunmamızı sağlıyor," dedi.

Ayrıca Yılmaz, "Orta Doğu'nun artan enerji ihtiyaçlarına hızlı ve güvenilir bir şekilde cevap vermeye tamamen hazırız. İştirakimiz BKPS aracılığıyla Basra'da başlattığımız proje, küresel enerji güvenliğine yaptığımız katkının bir başka somut örneğidir," ifadelerini kullandı.

16 ÜLKEDE AKTİF ENERJİ TEDARİKİ

Karadeniz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Karpowership, toplamda 10.000 megawatt üzerinde kurulu güce sahip bir filo işletiyor. Şirket şu anda dört kıtada 16 farklı ülkeye yüzer santralleri aracılığıyla enerji tedarik ediyor.