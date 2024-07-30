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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bugün yemin töreniyle göreve başladı. Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

KABİNESİNİ MECLİS'E SUNACAK

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla yarın yemin töreni düzenlendi. Yemin töreninin ardından Pezeşkiyan, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı - 1. Resim

HAKAN FİDAN DA KATILDI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitti. Fidan, törende hazır bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti! Hakan Fidan da törene katıldı - 2. Resim

Fidan'ı Meclis Başkanı Galibaf karşıladı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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