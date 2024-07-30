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Özgür Özel'den "15 Temmuz" değerlendirmesi: Tiyatro diyen eksik akıllıdır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz hain darbe girişimine "tiyatro" diyenlere ateş püskürdü. Özel, "Bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son röportajında 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Darbe girişiminin "tiyatro" olarak adlandırılmasına tepki gösteren Özel, Sabah'a verdiği röportajda "Demokrasinin kitabında da, lügatında da darbe kelimesinin yeri yok... Olamaz da... Partinin bir toplantısında... Televizyon da vardı... 'Bu bir tiyatro' dediler. Anında karşı çıktım... Dedim ki... 'Kardeşim, bal gibi darbeydi... Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır.'
Ve devam ettim... 'Buna tiyatro demek kadar, Türkiye'ye yapılacak büyük kötülük yoktur." dedi.

"TİYATRO" DİYENLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde yaptığı açıklamalarıyla gündem olmuştu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi için 'tiyatro' diyenlere tepki gösteren Özel, "F-16 0.1 derece daha yukardan atış yapsa tüm milletvekilleri ölecekti" demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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