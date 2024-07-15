Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi için 'tiyatro' diyenlere tepki gösteren Özel, "F-16 0.1 derece daha yukardan atış yapsa tüm milletvekilleri ölecekti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde HaberTürk'ün canlı yayın konuğu oldu. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar hakkında konuşan Özel, darbe girişimine 'tiyatro' diyenleri eleştirdi.

" 'TİYATRO' DİYENLER VAR"

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis'in bombalandığını hatırlatan Özgür Özel, milletvekillerinin ölüme burun buruna geldiğini söyledi.

CHP lideri Özel gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bazıları oturduğu yerden diyor ki; tiyatro. Ben onlara çok sert tepki gösterdi, zaman zaman bazıları tarafında da eleştirildi. F-16 ile atış yapılıyor ve 0.1 derece yukardan atsa Genel Kurul vurulacak. 16 tane 4,5 tonluk avize var. Onlar düşme tüm milletvekilleri ölecek." ifadelerine yer verdi.

"Biz Genelkurmay Kavşağı'ndan içeri girerken, 50 metre aşağıda tanklar insanları eziyordu." diyerek sözlerine devam eden Özel, "Bu Meclis'in bahçesine 3 kez içinde yirmi küsur komandonun olduğu helikopter inmeye çalıştı. Meclis polislerinin ateş açmasıyla geri gittiler. Meclis'i ele geçirmek için komando yolladılar." şeklinde konuştu.