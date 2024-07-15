Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki

Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;den 15 Temmuz darbe girişimine &#039;tiyatro&#039; diyenlere sert tepki
Chp, 15 Temmuz, Özgür Özel, Haber

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz'un 8. yıldönümünde yaptığı açıklamalarıyla gündem oldu. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi için 'tiyatro' diyenlere tepki gösteren Özel, "F-16 0.1 derece daha yukardan atış yapsa tüm milletvekilleri ölecekti" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde HaberTürk'ün canlı yayın konuğu oldu. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar hakkında konuşan Özel, darbe girişimine 'tiyatro' diyenleri eleştirdi.

Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki - 1. Resim

" 'TİYATRO' DİYENLER VAR"

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclis'in bombalandığını hatırlatan Özgür Özel, milletvekillerinin ölüme burun buruna geldiğini söyledi.

CHP lideri Özel gündeme bomba gibi düşen açıklamasında, "Bazıları oturduğu yerden diyor ki; tiyatro. Ben onlara çok sert tepki gösterdi, zaman zaman bazıları tarafında da eleştirildi. F-16 ile atış yapılıyor ve 0.1 derece yukardan atsa Genel Kurul vurulacak. 16 tane 4,5 tonluk avize var. Onlar düşme tüm milletvekilleri ölecek." ifadelerine yer verdi.

"Biz Genelkurmay Kavşağı'ndan içeri girerken, 50 metre aşağıda tanklar insanları eziyordu." diyerek sözlerine devam eden Özel, "Bu Meclis'in bahçesine 3 kez içinde yirmi küsur komandonun olduğu helikopter inmeye çalıştı. Meclis polislerinin ateş açmasıyla geri gittiler. Meclis'i ele geçirmek için komando yolladılar." şeklinde konuştu.

Özgür Özel'den 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyenlere sert tepki - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Dilan Polat iddianamesinden yeni ayrıntılar! "Kabak lifli sabun"la para aklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş adamı Ercan Erdem'e başıboş köpek saldırısı! Ölümle burun buruna geldi - Gündemİş adamı Ercan Erdem'e başıboş köpek saldırısı! Ölümle burun buruna geldiÇeşme Alaçatı'daki orman yangınından acı haber! 3 kişi hayatını kaybetti - GündemÇeşme'deki orman yangınından çok acı haber!178 metrelik kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor! Ekipler müdahale ediyor - Gündem178 metrelik gemi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor!Esad'la görüşeceğini söylemişti! Özgür Özel, Şam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladı - GündemŞam'dan gelen cevabı canlı yayında açıkladıBinali Yıldırım'dan 15 Temmuz değerlendirmesi: Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır - Gündem"Bu destan ikinci Çanakkale destanıdır"Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz - GündemÇarpıcı 15 Temmuz mesajı: Hiçbir millet tanka yumruk atmaz
Sonraki Haber Yükleniyor...