Büyük bir destan yazıldı! Ünlüler 15 Temmuz’u unutmadı

2016 yılında gerçekleşen darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Ünlü isimler 15 Temmuz’un yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden sekiz yıl geçti. Hain darbe girişiminin sekizinci yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları...

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Tarih boyunca nice kahramanlık destanı yazan Yüce Türk milleti, son destanını 15 Temmuz 2016’da yazmıştır. Vatan toprağının kutsallığına, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına ve cumhuriyetine her şartta sahip çıkan ve onlara gelecek zararda canını siper eden Türk milleti, o karanlık günde de bunu bir kez daha göstermiştir. Bu millet her karanlığı birlik olarak aydınlığa çevirir ve çevirmiştir, bu topraklarda karanlıklardan medet umanlar her daim bozguna uğrayacağını bilmelidir.

Bugünün vesilesi ile bir kez daha vatan toprağına canını, kanını harç eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Allah Türk milletine böyle günler yaşatmasın…"

DEMET AKALIN

"15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."

YILMAZ ERDOĞAN

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi saygıyla anıyoruz"

ALİŞAN

"15 Temmuz milletin zaferi"

ACUN ILICALI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

HAKAN URAL

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"