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Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Aşkın Bak&#039;tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programa katılan Gençlik ve Spor Bakan Osman Aşkın Bak, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bak, "Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz" ifadelerine yer verdi.

Gençlik ve Spor Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen 'Genç Şehitleri Anma Programı’na katıldı.

Bakan Bak yaptığı konuşmada, "15 Temmuz’da destan yazan bu millet, içimizdeki hainleri temizledi. Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz, tankın önüne geçip engellemeye kalkmaz. İşte biz böyle bir milletiz. Aziz Türk milletiyle gurur duyuyorum. Bize ve gençlere düşen görev bu büyük destanı unutturmamak” dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SOKAKTA MİLLETİMİZ YENDİ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan gençleri anmak amacıyla Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da düzenlediği programa katıldı. Gençlerin milli ve manevi değerlerle bütünleşmesi, tarihini yakından tanıması ve 15 Temmuz darbe girişiminin izlerini unutmaması amacıyla her yıl düzenlenen anma programı, hain darbe girişiminin 8. yılında İstanbul Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programın açılış töreninde konuşan Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz’un destansı bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "15 Temmuz bir destan, bu destanı yazan aziz milletimizi saygıyla selamlıyoruz. Biz de o zaman parlamentoda görev yapıyorduk. Parlamentoda görev yaparken TBMM’ne de saldırıda bulunuldu, bombalar atıldı. Resimlerde de gördüğünüz gibi Ankara’da, İstanbul’da pek çok ilde hain darbe girişimi içerisinde milletimizin şanlı direnişine şahit olduk. O gün Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara koşan bu aziz millet, bu ülkenin kılcal damarlarına kadar sızan hain terör örgütünü meydanlarda yendi. Belki de dünyadaki darbeler tarihine, demokrasi tarihine en önemli düştüğü notlardan bir tanesi de şu; şöyle söyledi bu aziz millet; 'Bu ülkeyi kimin yöneteceğine sadece ve sadece ben karar veririm.' İşte aziz milletin kararı bu" dedi.

Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz - 1. Resim

"BU MİLLET İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ TEMİZLEDİ"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimde milletin iradesinin galip geldiğini vurgulayan Bakan Bak, “O gün 15 Temmuz’da destan yazan bu millet, içimizdeki hainleri temizledi. Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz, tankın önüne geçip engellemeye kalkmaz. İşte biz böyle bir milletiz. Aziz Türk milletiyle gurur duyuyorum” diyerek şöyle devam etti.

"Bu millet bu zamana kadar asla ve asla boyun eğmemiştir. Bu coğrafyada bayrak inmemiş, ezan susmamıştır. Hiç kimse bu millete diz çöktürmemiştir. İşte bu millet aziz Türk milletidir. 15 Temmuz bu milletin destanıdır. Bu destanda yer alan şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize uzun ömür diliyoruz, onlarla gurur duyuyoruz ve diyoruz ki; bu aziz millet için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz - 2. Resim

"KİMSENİN DAYATMASINA, DARBE GİRİŞİMİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemek için canını feda eden şehitleri anan Bakan Bak, şunları kaydetti;

"Hain darbe girişiminin olduğu gün hayatını kaybeden dostlarımız, kaybettiğimiz büyüklerimiz var, bizim de dostlarımız arkadaşlarımız, Erol Olçok bey ve oğlu. Şahsen tanıdığımız arkadaşlarımız, dostumuz İlhan Varank hocamız. Hepsiyle birer hukukumuz var. Şimdi onlar bu ülke için fedakarlıkta bulundular ve şehitlik mertebesine ulaştılar. Pek çok dostumuz var, hem memleketimizde hem İstanbul’da o gün saraçhaneye giden, köprüde olan yine Ankara’da olan bizzat tanıdığımız insanlar, şehitlerimiz var. Kimsenin dayatmasına, kimsenin darbe girişimine, kimsenin yönetimi değiştirme çabasına müsaade etmeyeceğiz."

Bakan Bak ve gençler, programın ardından 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi.

Bakan Aşkın Bak'tan 15 Temmuz mesajı: Hiçbir ülkede hiçbir millet tanka yumruk atmaz - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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