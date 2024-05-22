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İran Cumhurbaşkanlığı'ndan teşekkür mesajında Türk bayrağı hatası

Düzenleyen: / Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
İran Cumhurbaşkanlığı&#039;ndan teşekkür mesajında Türk bayrağı hatası
İbrahim Reisi, Türk Bayrağı, Helikopter Kazası, Haber

Dünya Haberleri  / HABER MERKEZİ

İran Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesi, helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için başsağlığında bulunan ülkelere teşekkür etti. Yayımlanan yazıdaki görselde Türk bayrağı yerine Osmanlı İmparatorluğu bayrağının kullanılması dikkat çekti.

HABER MERKEZİ—İran Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden helikopter kazasında hayatını kaybeden İbrahim Reisi için başsağlığı ve taziye dileklerinde bulunan ülkeler için mesaj yayımlandı. Paylaşılan yazılı açıklamada Türk bayrağı dikkat çekti.

50'DEN FAZLA ÜLKEYE TEŞEKKÜR EDİLDİ

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başsağlığı dileğinde bulunan ülkelere teşekkür edildi.

Resmi internet sitesinden yayımlanan yazıda, "50'den fazla ülkenin başkanları ve yetkilileri, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile bazı bölgesel şahsiyetler, cumhurbaşkanının helikopter kazasında şehadeti sonrasında İslam İnkılabı Dini Lideri'ne, hükümete ve ülkemiz halkına mesaj göndererek taziyelerini dile getirdi" ifadelerine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan teşekkür mesajında Türk bayrağı hatası - 1. Resim

RESMİ SİTEDE TÜRK BAYRAĞI HATASI

İran Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda teşekkür edilen ülkelerin bayraklarına da yer verildi. Hazırlanan görselde 40 ülkenin bayrağı kullanıldı.

İbrahim Reisi'nin fotoğrafının etrafına yerleştiren bayraklar arasında olan Türk bayrağının hatalı olduğu fark edildi.

Hazırlanan görselde Türk bayrağı yerine Osmanlı İmparatorluğu bayrağının kullanılması dikkat çekti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: HABER MERKEZİ
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