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İran-İsrail gerilimi sonrası Almanya Tahran uçuşlarını askıya aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran-İsrail gerilimi sonrası Almanya Tahran uçuşlarını askıya aldı

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran-İsrail gerilimi Ortadoğu'da giderek tırmanıyor. Almanya Lufthansa hava yolları, tansiyonun yükselmesinin ardından Tahran'a gidiş geliş. uçuşların askıya alındığını duyurdu.

İsrail'in Şam'da yaptığı saldırıyla 2'si general rütbesinde 7 askerini kaybeden İran'ın intikam yemini Ortadoğu'da tansiyonu yükseltti. 28 ülkede elçiliklerini kapatan İsrail, İran'ın saldırması durumunda karşılık vereceğini duyurdu. Ortadoğu'da artan gerilim hava yolu ulaşımını da etkiledi.

Almanya Lufthansa hava yolları Tahran'a gidiş geliş. uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Reuters'te yer alan habere göre, Lufthansa, "Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle" 11 Nisan Perşembe gününe kadar Tahrana gidiş geliş tüm uçuşları askıya almaya karar verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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