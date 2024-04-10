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Şam saldırısı sonrası Tel Aviv-Tahran hattında gerilim tırmanıyor: 'İran bize saldırırsa...'

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Şam saldırısı sonrası Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilim tırmandı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İran topraklarından İsrail'e saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceklerini ve İran'ı hedef alacaklarını söyledi.

İsrail ile İran arasındaki gerilim, İsrail'in Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısı sonrası büyük ölçüde tırmandı. 

Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.
Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

Şam saldırısı sonrası Tel Aviv-Tahran hattında gerilim tırmanıyor: 'İran bize saldırırsa...' - 1. Resim

'İSRAİL ELÇİLİKLERİ ARTIK GÜVENDE DEĞİL'

Tahran yönetiminden İsrail'e bir kez daha tehdit gelmiş, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kıdemli danışmanı Yahya Rahim Safavi, "Siyonist rejimin elçilikleri "artık güvende değil" demişti.

'İRAN BİZE SALDIRIRSA VURURUZ'

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.

Şam saldırısı sonrası Tel Aviv-Tahran hattında gerilim tırmanıyor: 'İran bize saldırırsa...' - 1. Resimİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz 

Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız" ifadesini kullandı.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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