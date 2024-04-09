İran'da üst üste terör saldırısı! Ölü ve yaralı polisler var

Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Nisan 2024 20:20 - Güncelleme: 9 Nisan 2024 20:29 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi

İran'da güvenlik güçlerine yönelik eş zamanlı saldırılar giderek artıyor. Sisan-Belucistna vilayetindeki bir karakola yapılan saldırının ardından bugün bir polis aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polis öldü, 1 polis ise yaralandı.