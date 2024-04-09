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Haberler > Dünya > İran'da üst üste terör saldırısı! Ölü ve yaralı polisler var

İran'da üst üste terör saldırısı! Ölü ve yaralı polisler var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;da üst üste terör saldırısı! Ölü ve yaralı polisler var

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İran'da güvenlik güçlerine yönelik eş zamanlı saldırılar giderek artıyor. Sisan-Belucistna vilayetindeki bir karakola yapılan saldırının ardından bugün bir polis aracına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 polis öldü, 1 polis ise yaralandı.

İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde terör saldırıları giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Polis aracına yapılan saldırıda en az 5 polis hayatını kaybetti.

İRAN'DA POLİS ARACINA TERÖR SALDIRISI

İran devlet televizyonuna konuşan Sistan-Beluçistan Eyaleti Emniyet Müdür Yardımcısı Alirıza Merhameti, Sib-Suran ilçesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verdi.

Devriye görevindeki polis aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini dile getiren Merhameti, olayda 5 polisin öldüğünü ve 1 polisin de yaralandığını söyledi.

Merhameti saldırıyı ülkede terör örgütü kabul edilen Ceyşul Adl'in üstlendiğini kaydetti.

POLİS KARAKOLUNA DA SALDIRI YAPILMIŞTI

Aynı eyalette, 4 Nisan Perşembe günü, Devrim Muhafızları Ordusuna ait Rask kentindeki askeri tesisle Çabahar kentindeki iki polis karakoluna eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 15 güvenlik personeli hayatını kaybetmiş, saldırıyı Ceyşul Adl üstlenmişti.

"Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne süren "Ceyşul Adl", İran'ın Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman silahlı eylemler düzenliyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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