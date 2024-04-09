ABD, İran'dan elde ettiği mühimmatı Ukrayna'ya aktardı

ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere gönderilirken ele geçirilen İran'a ait küçük ölçekli silah ve mühimmatı Ukrayna'ya aktardığını duyurdu.

Yemen'de başkent Sana dahil önemli kentlerin kontrolünü elinde bulunduran İran destekli Şii grup Husi hareketi, Kasım 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Kızıldeniz'de seyreden gemilere saldırılar düzenliyor. Husi saldırıları Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki gemileri hedef alıyor. Bu saldırılar, deniz nakliye hattını tehdit eden önemli bir 'uluslararası güvenlik sorunu' olarak görülüyor.

ABD ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilere gönderilirken ele geçirilen İran'a ait küçük ölçekli silah ve mühimmatı Ukrayna'ya aktardığını duyurdu.

Geçen hafta yapıldığı açıklanan transfer, Ukrayna'nın mühimmat sıkıntısı çektiği ve ABD'de Cumhuriyetçi Partili vekillerin yeni yardımları engellediği bir süreçte gerçekleşti.

Sevkiyatın içerisinde Kiev'in topçu ve hava savunma mühimmatı gibi önemli kalemlere olan ihtiyacı karşılayacak malzeme bulunmuyor.

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasında, "ABD hükümeti Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne beş binin üzerinde AK-47 makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, RPG-7 ve 500 binden fazla 7.62mm mühimmat transfer etti. Bu silahlar Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savunmasına katkı sağlayacaktır. Bir tugayı donatacak kadar yeterli malzeme var." denildi.

CENTCOM, silah ve mühimmatın Mayıs 2021 ile Şubat 2023 arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Yemen'deki Husilere aktarılırken dört "vatansız gemide" ele geçirildiğini söyledi.

Uluslararası sularda seyreden ancak herhangi bir ülkenin bayrağını taşımayan gemiler için "vatansız gemi" terimi kullanılıyor.

Ayrıca açıklamanın devamında, "Hükümet bu mühimmatların mülkiyetini 1 Aralık 2023'te Adalet Bakanlığı'nın müsadere kararıyla elde etti" ifadesine yer verildi.

UKRAYNA'YA YARDIM KONUSUNDA KONGRE ÇIKMAZI

ABD Merkez Komutanlığının açıklamasında ilaveten, "İran'ın silahlı gruplara verdiği destek uluslararası ve bölgesel güvenliği, kuvvetlerimizi, diplomatik personelimizi, bölgedeki vatandaşlarımızı ve ortaklarımızı tehdit etmektedir. İran'ın istikrarı bozucu faaliyetlerini aydınlatmak ve durdurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." denildi.

Washington ekim ayında da Ukrayna'ya benzer bir sevkiyat yapmış ve Yemen yolunda İran destekli güçlerden ele geçirilen 1,1 milyon adet merminin Ukrayna'ya gönderildiğini açıklamıştı.

Ancak Ukrayna'ya önemli topçu ve hava savunma mühimmatının teslimatı, geçen yıldan bu yana ABD Kongresi'nde 60 milyar dolarlık bir destek paketini durduran Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından engelleniyor.

İSYANCILAR VE MERKEZİ HÜKÜMET SORUNU

İran, Yemen'de devam eden iç savaşta Husileri destekliyor. Ancak BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında aldığı bir karar uyarınca bu gruba silah transferi yasaklanmış durumda.

Yemen'deki iç savaş 2014'te Husilerin başkent Sana'nın kontrolünü ele geçirmesi ve ülke hükümetini görevden almasıyla başladı.

Devrik hükümet Yemen'de uluslararası alanda tanınan otorite olmaya devam ediyor ve Suudi Arabistan liderliğindeki bölge ülkelerinin yanı sıra ABD ve İngiltere'den oluşan bir koalisyon tarafından destekleniyor.