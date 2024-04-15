İran, İsrail'e resti çekti! Misillemeye "daha güçlü" cevap veririz

İsrail Savaş Kabinesi'nin İran'ın saldırısına "acı verici misilleme" kararı almasının ardından İran'dan jet cevap geldi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan İsrail'in misillemesine "daha güçlü" cevap vereceklerini söyledi.

İran'ın tarihte ilk kez İsrail'e saldırmasının ardından Ortadoğu'da tansiyon yükseldi. İsrail Savaş Kabinesi, İran'a karşı "acı verici misilleme" kararı aldı. İran'dan İsrail'in kararına cevap gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına "süratli", "daha güçlü" ve "daha kapsamlı" cevap vereceklerini söyledi.

İRAN İSRAİL'E KARŞI MEŞRU MÜDAFAA HAKKINI KULLANDI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile telefonda bölgedeki durumu görüşen Abdullahiyan İran'ın İsrail'e saldırısının "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi. Bölgedeki krizlerin temelinde İsrail'in yıkıcı politikalarının olduğunu belirten Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'de on binlerce sivili öldürdüğü saldırıya İngiltere'nin verdiği desteği de eleştirdi.

Abdullahiyan, "Son altı ayda mazlum Gazze halkının üzerine yüz binlerce ton bomba atılırken İngiltere'nin, İran'ın Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre meşru müdafaa çerçevesinde İsrail rejiminin diplomatik mekanlara barbarca saldırısına verdiği tepkiden endişe duyması şaşırtıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

TAHRAN GERİLİMİN TIRMANMASINI İSTEMİYOR ANCAK...

İran Dışişleri Bakanı, Tel Aviv'in İran topraklarına muhtemel saldırısına ilişkin ise, "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE İSRAİL'DEN KARŞILIK VERMEMESİNİ İSTEYECEK

Cameron ise İran'ın İsrail'e askeri saldırısının endişe verici olduğunu ifade ederek, "İsrail'den karşılık vermemesini isteyeceğiz çünkü son dönemde yaşananların tekrar ve daha geniş çapta yaşanmasını istemiyoruz." dedi.