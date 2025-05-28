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İran'da İsrail'e casusluk yapan bir kişi idam edildi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;da İsrail&#039;e casusluk yapan bir kişi idam edildi!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'da, İsrail istihbarat teşkilatı olan Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan bir kişi idam cezası ile infaz edildi.

İran yargısına ait Mizan Haber Ajansına göre, İsrail adına casusluk yapmakla suçlanan Pedram Medeni, "Mossad adına casusluk yapmak", "gizli bilgileri güvenli bir iletişim sistemi aracılığıyla bir Mossad görevlisine iletmek", "Brüksel'deki İsrail büyükelçiliğini ziyaret etmek" ve "casusluk faaliyetleri doğrultusunda İsrail'e seyahat etmekle" suçlandı.

Yargılandığı mahkeme tarafından idama mahkum edilen Medeni hakkında verilen kararın Yargıtay tarafından onanmasının ardından cezası infaz edildi.

6 AY ÖNCE TUTUKLANMIŞTI

Pedram Medeni, yaklaşık 6 yıl önce İsrail için casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Devrim Mahkemesi tarafından "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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