Eski polis Mossad ajanı çıktı! Zindaşti davasında adı geçiyordu... MİT film gibi olayı ortaya çıkardı

Türkiye'de yaşayan Filistinlilerin bilgilerini Mossad'da satan çete liderliğini eski polis memuru Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in yaptığı şebekeye dair iddianame tamamlandı. İddianamede bilgilerin 4 bin 200 lira karşılığında satıldığı, Karakaya'nın adının Zindaşti davasında da geçtiği, aile süsü vererek takibi gerçekleştirdikleri ve materyalleri denize attıkları belirlendi. İşte film gibi olayın detayları.

MİT geçtiğimiz yıl Türkiye'de yaşayan Filistin asıllı kişilerin bilgilerini Mossad'a satan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda çete lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven dahil 7 kişi tutuklandı.

Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilere "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

ZİNDAŞTİ DOSYASINDA DA ADI GEÇİYOR

Sabah'ın haberine göre, Gönen Karakaya, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski polis memuru olarak biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.

İddianameye göre, eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi ile 2019 yılından itibaren irtibat kurdu. Bu bağlantı yakalanana kadar devam etti.

MOSSAD'IN HEDEFİNDEKİ 8 İSMİ ARAŞTIRDILAR

Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı.

AİLE SÜSÜ VERİP TAKİP ETTİLER

Karakaya ve ekibi işte Mossad'ın hedefindeki 8 isim hakkında bilgi topladı. Takip ekibi içerisinde, yine özel dedektif Ahmet Yurtseven, Karakaya'nın eşi Fatma Serap Karakaya ve üvey oğlu Yaşar Alperen Dinçel ile birlikte toplam 7 isim yer alıyordu. Mossad'ın hedefindeki 8 isim aile süsü verilerek takip edildi.

Mossad'ın hedefindeki 8 isim hakkında kişisel verileri ise kamu kurumlarında bağlantıları olan şüpheliler hukuk bürosu çalışanı Emre Çalışkan ve Musa Kuş üzerinden temin edildi. Bu eylemler karşılığında bu iki isme ödemeler yapıldı.

Toplanan istihbari bilgileri, İsrail İstihbarat Servisi mensuplarına aktaran Gönen Karakaya'nın kripto olarak ödemeleri aldığı saptandı. Mossad yöneticilerinden olan "İgor" isimli şahısla Seyit Ahmet Yurtseven'in bağlantısını da şüphelilerden Gönen Karakaya'nın kurduğu belirlendi.

TÜM DİJİTAL MATERYALLERİ DENİZE ATTI

Casusluk şebekesinin yöneticisi Gönen Karakaya'nın son dönemde Mossad'a yönelik artan MİT operasyonları nedeniyle önlem olarak Mossad'la iletişim kurduğu tüm dijital materyallerini denize atarak imha ettiği ortaya çıktı. Mossad'ın hedefindeki isimlerle ilgili tüm bilgilerin kendisinde toplandığı Karakaya, son aşamada tüm bilgileri raporlayarak Mossad'a sunan isim olarak soruşturma birimlerinin karşısına çıktı.

İHBARIN BEDELİ: 4 BİN 200 LİRA

Şebekenin yöneticilerinden Ahmet Yurtseven'in, Filistin uyruklu aktivist N.M.'nin Mossad'ın talimatları doğrultusunda aile görüntüsü vererek, Gönen Karakaya'nın organizasyonuyla eşi Fatma Serap Karakaya, üvey oğlu Yaşar Alperen Dincel ve Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven tarafından takip ettirdiği belirlendi. Elde edilen bilgiler Gönen Karakaya aracılığıyla raporlanarak Mossad'a aktarıldı.

Şebeke yöneticilerinden Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven'in, Mossad yöneticisi İgor'la Whatsapp grubu kurduğu, yapılan takip işleriyle ilgili fotoğraf ve yazışmaların bir kısmının buradan yapıldığı saptandı.Avukatlık ofisi çalışanı Emre Çalışkan'ın Mossad'ın hedefindeki isimlerin, sinyal, baz giriş-çıkış, uçuş, konaklama, kimlik ve adres gibi bilgilerini sadece 4 bin 200 lira karşılığında sattığı tespit edildi.

Örgüt yöneticisi avukat katibi Musa Kuş'un ise yine Mossad'ın hedefindeki isimlerin bilgilerini, kamu kurumlarındaki bağlantıları üzerinden elde etme ve satma suçu nedeniyle 'Siyasal ve Askeri Casusluk' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Nitelikli tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Hem Musa Kuş hem Emre Çalışkan da ifadelerinde gerçekleştirdikleri eylemleri itiraf etti.