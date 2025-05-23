Çinli casuslar ortaya çıktı! MİT yakalamıştı... Uygur Türklerini takibe almışlar

MİT’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile beraber geçen hafta gerçekleştirdiği operasyonda , kurdukları sahte baz istasyonu üzerinden kurumsal kimlikleri taklit ederek kişisel ve finansal verileri hedef alan bir siber casusluk ağı çökertilmişti.

Operasyonda yabancı uyruklu ifade edilen 7 şüpheli suçüstü yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Şüphelilerin Çinli casuslar olduğu ve sahte baz istasyonu ile teknik takip yaptıkları Uygur Türkleri hakkındaki bilgileri Çin'e gönderdikleri ortaya çıktı.

Cnn Türk'te konuşan Nihat Uludağ şunları Çinli casuslar hakkında şunları söyledi:

"Çin casusluk operasyonu, çok büyük bir operasyon. MİT, Çin’den gelen 7 kişilik casusları takibe alıyor. Mossad’daki teknik neydi, basit tekniklerle bilgiyi ele geçiriyor. Dedektifler, sigorta şirketi çalışanları en fazla bir GPS cihazı takıyordu. Bunlar bir kolluk kuvvetinin yaptığı gibi hayalet baz istasyonlarını Türkiye’ye sokmuşlar.

Bu hayalet baz istasyonlarıyla Türkiye’de bulunan kamu görevlilerini, Türkiye’de bulunan Uygur Türklerini teknik takibe almışlar. Onların koordinat bilgilerini, iletişim bilgilerini direkt Çin’e aktarmışlar. İstanbul, İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa’da yapmışlar.

Operasyonda ilginç bir detay var. Üçü bir arada yakalanıyor. 'Biz birbirimizi tanımıyoruz' diyorlar. MİT bunları adım adım takip etti. MİT ve savcının yaptığı soruşturma kapsamında bunlar tespit ediliyor. Önce kuryeler belirleniyor. Bunlara soruyorlar, biri 'Ben reklam filmi çekecektim’ diyor."