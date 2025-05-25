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MİT Başkanı Kalın'dan kritik mesaj: Artık tarihin akışını şekillendiren bir Türkiye var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MİT Başkanı Kalın&#039;dan kritik mesaj: Artık tarihin akışını şekillendiren bir Türkiye var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'de 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizdi. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ülkenin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu belirten Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var" ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)  İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

Kapanış dersi dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla buluşan Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeye vurgu yaptı.

Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin bir büyük prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu söyledi.

"Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Kalın, "Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor" diye konuştu.

MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Artık tarihin akışını şekillendiren bir Türkiye var - 1. Resim

"ARTIK TARİHİN AKIŞINI SUYUN KENARINDA İZLEYEN DEĞİL, O AKIŞI ŞEKİLLENDİREN BİR TÜRKİYE VAR"

MİT Başkanı Kalın, yerli ve milli olma vurgusunun, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için son yıllarda yaptığı en önemli hamlelerden biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bulunduğu konjonktür gereği dış politikada etkin olduğunu aktaran Kalın, Türkiye'nin de yer aldığı bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

Kalın, Türkiye'nin ayaklarını sağlam bir zeminde sabitleyip içe kapanmadan, iç dinamizmini kaybetmeden, dünyanın gerçekliğini ve değişimini yakalayabilmesi durumunda geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi.

Bu değişimin, toplumun, zihnin, bireylerin, aydınların, sanatçıların, kanaat önderlerinin katılımı ve katkısıyla bir sonraki aşamaya geçeceğini kaydeden Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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