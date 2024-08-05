İran savaş riskini önemsemiyor! ABD basını yazdı, saldırı başlatılacak

Hamas lideri Heniyye'nin Tahran'da uğradığı suikastle öldürülmesinin ardından Orta Doğu'da yeni bir savaş riski kapıya dayandı. The Wall Street Journal, İran'ın ABD ve Arap ülkelerinin bölgede gerilimi azaltma çağrılarını reddettiğini ve savaşa dahi yol açacak olsa İsrail’i vurmaya kararlı olduğunu yazdı.

Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın İsrail'e saldıracağı belirtildi. Dini Lider Hamaney'in saldırı emri verdiği ABD basınına sızdırılmasının ardından bir gelişme daha yaşandı.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğramasının ardından Ürdün ve Lübnan dışişleri bakanlarının gerginliğin azaltılması için İran’a gittiklerini yazdı.

SAVAŞ ÇIKSA DA UMURLARINDA DEĞİL!

Gazeteye göre Tahran'a giden Arap siyasetçiler, İran’ın İsrail’i vurmaya kararlı olduğu ve “İsrail’e verilecek cevabın bir savaş çıkarabilecek olmasının da umursanmadığı” cevabını aldı.

WSJ gazetesi ayrıca ABD’nin de Avrupa ülkelerinden İran’ı gerginliği azaltmaya zorlamalarını talep etti ve İran’a yönelik bir saldırı eyleminin İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın Batı ile ilişkileri gelişme çabalarına büyük darbe vuracağını vurguladı.

ÇOK CEPHELİ SAVAŞ KAPIDA!

Amerikan NBC News’e konuşan bir İsrailli yetkili ise İsrail’in önümüzdeki günlerde İran ve Hizbullah’tan gelecek ve birkaç gün sürebilecek bir füze ve insansız hava aracı saldırısı beklediğini açıkladı.

İsrail ise kendisi aleyhindeki tüm eylemlere cevap vereceğini duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Pazar günü gerçekleştirilen kabine toplantısında “İsrail Devleti, İran’ın şer eksenine karşı çok cepheli bir savaşın içerisindedir” demişti.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.